Kedysi boli symbolom mesta, teraz sa vracajú: Slávne hodiny, pri ktorých sa stretávali generácie, znovu tikajú

Len málokto vie, že boli súčasťou košickej Hlavnej ulice už začiatkom minulého storočia. „Vynovené hodiny sú výsledok spolupráce mesta, mestskej časti Staré Mesto a mestských podnikov. Hodiny boli roky nefunkčné a potrebovali kompletnú opravu. Vymenili sa ciferníky, ručičky aj mechanizmus hodín. Vďaka novej technológii sa hodiny pri zmenách času prestavia automaticky," informoval košický magistrát.
Pri ich obnove zohralo svoju úlohu aj stanovisko pamiatkarov, ktorí odsúhlasili, že držiak i hodiny sú mosadznej farby. Po čase farba stmavne a hodiny nadobudnú pôvodný historický vzhľad. Hodiny po dohode s mestom opravil a zrekonštruoval na vlastné náklady umelecký kováč Vladimír Eperješi.
Zaregistroval aj sťažnosti Košičanov na sociálnych sieťach, že hodiny nejdú presne. „Firma, od ktorej som objednal modul ho dodala so slabým zdrojom. Jednoducho ho nestíhala dobíjať. Ale už je to v poriadku, po reklamácii poslali druhý, ktorý funguje tak, ako má," povedal Eperješi pre Pravdu.
Napriek tomu jeho úloha ešte nekončí, práve naopak. „Hodiny ešte budem sledovať, či je všetko tak, ako má byť. Možno povedať, že sú v skúšobnom režime," dodal s tým, že hodiny nemali zhruba 15 rokov gazdu, no teraz ho už našli. No vyžiadalo si to množstvo úsilia. „Nefungovali, boli zanedbané. Chýbala k nim akákoľvek dokumentácia. Všetko som musel hľadať, zháňať, ale podarilo sa. V mojom prípade sa dá povedať, že z Kováča sa stal hodinár," dodal Eperješi.
Hodiny majú podstavec totožný s historickými stožiarmi verejného osvetlenia na Hlavnej ulici. Bytový podnik mesta Košice zabezpečil likvidáciu starého podstavca a opravil dlažbu v okolí hodín.
Magistrát chce dať väčší dôraz na históriu. Hlavná ulica je výkladnou skriňou Košíc a mesto sa postupne snaží vrátiť a obnoviť prvky, ktoré centrum mesta zdobili v minulosti.