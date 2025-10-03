Synov bývalého bosa košického podsvetia obvinili. Podľa polície mali vykrádať balíkoboxy

„Košický policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do vyšetrovacej väzby. Sudca mestského súdu ho akceptoval a do vyšetrovacej väzby vo štvrtok (2. 10.) putoval starší z dvojice obvinených,“ uviedla Ivanová.
Sudca pre prípravné konanie mestského súdu vzal do tzv. preventívnej väzby obvineného Filipa O. z dôvodu, že bude pokračovať v trestnej činnosti, potvrdila hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová.
„Väzba začala plynúť dňom a hodinou obmedzenia osobnej slobody, to znamená 30. septembra o 1.58 h a vykoná sa v Ústave na výkon väzby Košice,“ uviedla. Obvinený podal proti rozhodnutiu o vzatí do väzby sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd.
Obvinený Filip O. aj druhý obvinený Dávid O. sú podľa denníka Korzár synovia Róberta Okoličányho, označovaného v minulosti za bosa košického podsvetia. Po tom, čo mu Najvyšší súd v apríli 2018 potvrdil doživotný trest, je na úteku.
Policajti v noci na utorok prichytili pri čine dve osoby, ktoré sa pokúšali vlámať do výdajných boxov v košickej mestskej časti Západ. „V čase, keď ich kriminalisti prekvapili, už mali sedem balíkov s neznámym obsahom a v doposiaľ presne nestanovenej hodnote pripravených na odcudzenie,“ informovala polícia.