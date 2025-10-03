Pravda Správy Regióny Opitý vodič Mercedesu vrazil v Prievidzi do šiestich zaparkovaných áut. Nafúkal 1,46 promile

Takmer pol druha promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 69-ročný vodič, ktorý v piatok ráno so svojím autom Mercedes vrazil do šiestich zaparkovaných vozidiel v Prievidzi. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

03.10.2025 16:25
Dopravná nehoda sa zaobišla bez zranení, ale došlo aj poškodeniu dopravného značenia a stĺpa verejného osvetlenia. „Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá sa skončila s výsledkom 0,70 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,46 promile,“ priblížila Klenková.

Doplnila, že poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

„Alkohol za volantom patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd. Aj malé množstvo alkoholu negatívne ovplyvňuje schopnosť vodiča sústrediť sa, predlžuje reakčný čas a znižuje odhad vzdialenosti a rýchlosti. Polícia preto apeluje na vodičov, aby si nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu. Riziko nehody, ohrozenie života a zdravia seba i ostatných účastníkov cestnej premávky za to nestojí,“ dodala Klenková.

