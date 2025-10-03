Opitý vodič Mercedesu vrazil v Prievidzi do šiestich zaparkovaných áut. Nafúkal 1,46 promile

Dopravná nehoda sa zaobišla bez zranení, ale došlo aj poškodeniu dopravného značenia a stĺpa verejného osvetlenia. „Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá sa skončila s výsledkom 0,70 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,46 promile,“ priblížila Klenková.
Doplnila, že poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Alkohol za volantom patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd. Aj malé množstvo alkoholu negatívne ovplyvňuje schopnosť vodiča sústrediť sa, predlžuje reakčný čas a znižuje odhad vzdialenosti a rýchlosti. Polícia preto apeluje na vodičov, aby si nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu. Riziko nehody, ohrozenie života a zdravia seba i ostatných účastníkov cestnej premávky za to nestojí," dodala Klenková.