Hrôzostrašný čin na juhu Slovenska: muž sekerou zabil vlastnú manželku

V obci Nenince v okrese Veľký Krtíš prišla v piatok v podvečerných hodinách o život 72-ročná žena. Sekerou mal na ňu zaútočiť jej 72-ročný manžel.

04.10.2025 10:33
Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy.

„Podozrivého muža policajti na mieste zadržali. V súvislosti s prípadom začal krajský vyšetrovateľ trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva,“ uviedla Kováčiková. Všetky bližšie okolnosti prípadu ako aj motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

