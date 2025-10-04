Hrôzostrašný čin na juhu Slovenska: muž sekerou zabil vlastnú manželku

Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy.
„Podozrivého muža policajti na mieste zadržali. V súvislosti s prípadom začal krajský vyšetrovateľ trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva," uviedla Kováčiková. Všetky bližšie okolnosti prípadu ako aj motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.