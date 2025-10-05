Kmotrík odkazuje Skaličanom: Výstavba spaľovne je na vás, ale zvážte si výhody

Poukázal na to, že zariadenia na energetické zhodnotenie odpadu existujú vo viacerých mestách Európy, vrátane Brna či Viedne. Benefitom pre obyvateľov Skalice by boli podľa jeho slov lacnejšie energie. „Budú mať podstatne lacnejšie kúrenie, chladenie, teplo a v podstate možno čiastočne aj elektrinu,“ povedal. Investičný zámer zdôvodnil aj ako reakciu na snahy EÚ postupne ukončiť klasické skládkovanie.
„Je to o rozhodnutí Skaličanov. Nikto nepôjde proti nim. Žiaden investor tam nepríde nasilu a nezačne búrať a stavať niečo, s čím nebude Skalica upovedomená a uvedomená, že takto to chceme,“ podotkol. Ide podľa neho o otázku možno až dvoch ďalších volebných období. „Akýkoľvek investor nemôže vôbec nič. Vždy bude mať posledné slovo mesto Skalica, občania cez referendum, respektíve poslanci,“ dodal.
Primátorka Skalice Oľga Luptáková uviedla, že aktuálne prebieha kontrola petičných hárkov za vyhlásenie miestneho referenda súvisiaceho so zámerom výstavby CEH. Hovorila tiež o pripravenosti samosprávy vyhlásiť referendum aj v prípade, ak by petícia nespĺňala zákonné náležitosti. „Tak ako som sľúbila, rozhodnete o tomto vy,“ odkázala obyvateľom mesta.Čítajte viac Expertka: Predstava, že spaľovne nás zbavia odpadu, je iluzórna
Zámer predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť GGES. Zariadenie má byť schopné spracovať (energeticky zhodnotiť) až 130 000 ton odpadu ročne. Prevádzka by mohla mať aj ďalšie dva segmenty. Uvažované sú dve lokality v blízkosti mesta a dva realizačné varianty. Verejné prerokovanie zámeru je naplánované na 6. októbra o 16.00 h v skalickom kultúrnom dome.