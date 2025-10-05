Pravda Správy Regióny Pri B. Štiavnici sa zo strmého zrázu zrútilo auto, posádka nemala šancu prežiť. Pri Žiline úradoval alkohol

Auto sa zrútilo zo strmého zrázu, vodič ani spolujazdec neprežili.

05.10.2025 09:50 , aktualizované: 10:49
Záchranné zložky na mieste nehody na ceste v smere od obce Jalná približne 500 metrov pred obcou Močiar v okrese Banská Štiavnica v sobotu 4. októbra 2025.
Nehoda sa stala na ceste v smere od obce Jalná približne 500 metrov pred obcou Močiar v okrese Banská Štiavnica. Ako priblížila banskobystrická polícia, informáciu o vážnej dopravnej nehode dostali v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách.

„Vozidlo s dvojčlennou posádkou zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cestu a zrútilo sa strmým, hlbokým zrázom. Vozidlo zastavil náraz do stromu,“ opísala polícia. Vodič ani spolujazdec nehodu neprežili. V súvislosti s nehodou bolo začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a do vyšetrovania pribrali aj znalcov z odboru súdneho lekárstva a dopravy. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

Pri Žiline úradoval alkohol

Pri ďalšej tragickej dopravnej nehode v obci Dlhé Pole v okrese Žilina v sobotu v neskorých večerných hodinách utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič motorového vozidla značky Nissan jazdil po miestnej komunikácii smerom do lesa, kde z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo cesty a s vozidlom sa prevrátil. „Pri nehode došlo k vypadnutiu osoby sediacej na zadnom sedadle, ktorá ostala zakliesnená pod vozidlom a utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Spolujazdec sediaci na prednom sedadle utrpel ľahké zranenia,“ uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Vodič sa po nehode podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,79 promile a následne bol obmedzený na osobnej slobode. „Vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.

