Pri B. Štiavnici sa zo strmého zrázu zrútilo auto, posádka nemala šancu prežiť. Pri Žiline úradoval alkohol

Nehoda sa stala na ceste v smere od obce Jalná približne 500 metrov pred obcou Močiar v okrese Banská Štiavnica. Ako priblížila banskobystrická polícia, informáciu o vážnej dopravnej nehode dostali v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách.
„Vozidlo s dvojčlennou posádkou zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cestu a zrútilo sa strmým, hlbokým zrázom. Vozidlo zastavil náraz do stromu,“ opísala polícia. Vodič ani spolujazdec nehodu neprežili. V súvislosti s nehodou bolo začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a do vyšetrovania pribrali aj znalcov z odboru súdneho lekárstva a dopravy. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.Čítajte viac Arogantní vodiči, tragické križovatky a stovky obetí. Fíni majú nula mŕtvych v doprave, my krvavú štatistiku
Pri Žiline úradoval alkohol
Pri ďalšej tragickej dopravnej nehode v obci Dlhé Pole v okrese Žilina v sobotu v neskorých večerných hodinách utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič motorového vozidla značky Nissan jazdil po miestnej komunikácii smerom do lesa, kde z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo cesty a s vozidlom sa prevrátil. „Pri nehode došlo k vypadnutiu osoby sediacej na zadnom sedadle, ktorá ostala zakliesnená pod vozidlom a utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Spolujazdec sediaci na prednom sedadle utrpel ľahké zranenia,“ uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Vodič sa po nehode podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,79 promile a následne bol obmedzený na osobnej slobode. „Vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.