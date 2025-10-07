Patrí k tomu najkrajšiemu na Slovensku, ale aj v celej Európe. Zábery na sedlo v Nízkych Tatrách sú ohromujúce
Pohanské je horské sedlo nachádzajúce sa nad obcou Mýto pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách, v nadmorskej výške približne 750 metrov nad morom. Je to významný dopravný uzol, ktorým prechádza cesta I/72 spájajúca Horehronie s Liptovom cez Čertovicu. Sedlo má strategickú polohu medzi masívom Ďumbiera a vrchom Skalka a oddávna slúžilo ako prirodzený priechod cez pohorie. Okolie Pohanského je známe rekreačnými možnosťami – priamo v Mýte pod Ďumbierom sa nachádza lyžiarske stredisko, odkiaľ vedú turistické chodníky aj cyklotrasy. Lokalita je východiskovým bodom do centrálnej časti Nízkych Tatier a ponúka pekné výhľady na Horehronie i blízke vrcholy pohoria.