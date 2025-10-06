Kuchajda už nebude len rekreácia: Do dvoch rokov pribudnú stovky nových bytov, no je to len začiatok jej premeny. Čo bude s jazerom?

Po tom ako sa v lete potvrdila výstavba projektu PARQ Zátišie od developera Atrios v okolí Kuchajdy, získalo územné povolenie aj Lakeside Park 03. Do územia pri obľúbenom jazere prinesie firma Cresco Real Estate spolu s Wood Company 384 bytov a apartmánov.
Zámer Lakeside Park 03 má vzniknúť pri už postavených kanceláriách Lakeside Park 01 a 02, pri nákupnom centre VIVO!. Developer plánuje projekt napojiť práve na už postavené budovy a vyplniť tak priestor medzi obratiskom električiek pri ŽST Nové Mesto a Kuchajdou. Podľa dostupných informácií sa tak má nachádzať presne oproti jazeru. Práve lukratívnosť územia aj architektúra projektu naznačujú, že nepôjde o bývanie dostupné pre priemerného Slováka – no využijú sa tak rozsiahle pozemky, ktoré dekádu zapadajú prachom.
Do dvoch rokov tak majú na pozemku nad 10-tisíc m2 pribudnúť dve výškové budovy – jedna so 16 a druhá s 26 poschodiami (a výškou nad 95 metrov) s výhľadom na vodu. Okrem štyroch stoviek bytov chce Cresco vybudovať aj parky a námestia, doplnené o obchody a služby. „Po získaní všetkých potrebných povolení, v rámci predpokladaného harmonogramu, sa realizácia projektu odštartuje v priebehu roka 2027,” uviedol investor s tým, že budovy budú prepojené podzemnou garážou.
Podľa vizualizácií má Lakeside Park 03 vyplniť priestor medzi už postavenými vežami 01 a 02, od toho istého developera. Stáť má presne oproti jazeru Kuchajda a prinesie takmer 400 bytov. Developer však upustil od lávky, ktorá by projekt prepojila s jazerom. K tomu sa do 15 rokov pridá viacero projektov, aj celková premena Pasienkov.
Za 70 miliónovým návrhom stojí ateliér Bogle Architects. Architekti sa podľa slov zadávateľa inšpirovali tvarom Kuchajdy. Verejné priestranstvá v projekte sú navrhnuté tak, aby prirodzene kopírovali brehy jazera – rozmiestnia tu napríklad zakrivené chodníky alebo parky. Okrem toho kládli dôraz na to, aby boli všetky budovy prepojené cez parky a ďalšie priestory pre ľudí. Ako celok má areál priniesť bývanie, prácu, obchody aj služby, no zároveň investori dbali na jeho celodenné využitie.
To v praxi znamená, že komplex sa má využívať naplno počas celého dňa – vzdialenosti medzi vežami budú prepojené tak, aby aby sa ľudia mohli pohybovať pešo alebo na bicykli bez nutnosti používať auto. Priestor by mal mať množstvo funkcií, čím by mal byť priestor neustále aktívny – večer sa zase môže využiť na stretávanie ľudí, či oddych alebo športovanie.
„Okolie jazera Kuchajda sa v posledných rokoch dynamicky mení a práve vďaka jeho rozvoju je lokalita dlhodobo atraktívnou adresou pre bývanie, oddych aj športové aktivity. Práve vďaka strategickej polohe projektu a blízkosti jazera, ktoré si obľúbilo množstvo obyvateľov Bratislavy aj mimo mestskej časti, veríme, že si projekt Lakeside Park 03 nájde svojich kupujúcich, ale aj stálych návštevníkov,“ vysvetlil Michal Pauer, obchodný riaditeľ Cresca.
Kuchajda už nebude tým, čím bývala
V rámci oblasti jazera pribudne okrem spomínaného projektu PARQ Zátišie, ktoré prinesie predĺženie Tomášikovej smerom k Račianskej vrátane električky a cyklotrás. K premene Kuchajdy však najvýraznejšie prispeje prestavba Pasienkov od JTRE.
Zámer totiž zasiahne až po park okolo Kuchajdy. Vznikne tak jeden z najväčších parkov mesta – väčší je už iba Sad Janka Kráľa. K tomu sa pridá vežiak pri nákupáku VIVO! od Wood & Company, ktorý ho už rok vlastní. Plánuje investovať do tretej veže, určenej prevažne na bývanie.
Rekreácia ako priorita?
Hoci developer zdôrazňoval, že verejný priestor je prioritou projektu kvôli jazeru, podľa územného rozhodnutia posledná verzia upustila do premostenia ku Kuchajde. Mesto však jeho výstavbu naďalej chce, pretože by sa týmto napojením zvýšila bezpečnosť chodcov, zvýšil by sa prístup k prevádzkam a rozšírila kvalita priestorov, kde by obyvatelia aj návštevníci mohli tráviť čas. Developera k postavaniu lávky ale nemôže zaviazať.
Jadrom projektu Lake Side 03, ktorý je poslednou časťou skladačky tohto projektu, bude námestie Plaza. Pôjde viac-menej o park prístupný iba pre chodcov a cyklistov, autá k nemu nebudú mať prístup. „Zóna bude doplnená o kvalitný mestský mobiliár a vodné plochy, spríjemňujúce pobyt v lokalite,” uzavrel developer.Čítajte viac Pasienky vstávajú z popola: Obrovská štvrť vytvorí športové centrum aj bývanie uprostred parkov, takto má vyzerať
Ide o veľký projekt, ktorý sa dotkne aj dopravy. Pripomienky počas schvaľovania, ako býva v Bratislave zvykom, preto napadli najmä napojenie na okolité ulice a ich zaťaženie. Medzi najbližšie ulice, ktorých sa Kuchajda dotýka je Vajnorská, Tomášikova, či Junácka alebo Mickiewiczova. Všetko sú to vysoko zaťažené dopravné tepny.
V blízkosti je aj vlaková stanica Nové Mesto, pričom Železnice Slovenskej republiky už vopred odmietajú prípadné sťažnosti nových obyvateľov. Vlastníci bytov pri železnici po nich nemôžu žiadať odškodnenie, ak by ich rušila železničná prevádzka – napríklad hluk, otrasy alebo vibrácie.