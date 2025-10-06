VIDEO: Autentické zábery tragickej nehody na D2: Auto prerazilo zvodidlá a zrútilo sa do hĺbky približne 10 metrov

„Po príchode na miesto už zdravotní záchranári ošetrovali ťažko zranenú osobu, ktorá bola vymrštená z vozidla. Hasiči ihneď začali spolupracovať s posádkami záchrannej zdravotnej služby, prehľadali okolie pre vylúčenie prítomnosti ďalších osôb a vykonali protipožiarne opatrenia na havarovanom vozidle,“ uviedli hasiči.Čítajte viac Pri B. Štiavnici sa zo strmého zrázu zrútilo auto, posádka nemala šancu prežiť. Pri Žiline úradoval alkohol
Polícia Bratislavského kraja priblížili, že šlo o 37-ročného vodiča, ktorý zvodidlami preletel vo vysokej rýchlosti. Muž podľa policajtov utrpel poranenia, ktorým nakoniec po prevoze do zdravotníckeho zariadenia podľahol. „Presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ dodali.