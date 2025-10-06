Polícia vykonáva potrebné úkony v súvislosti s dokumentovaním udalosti. „Štyridsaťročný vodič osobného auta sa nemohol podrobiť dychovej skúške z dôvodu zranení, previezli ho do nemocnice. Päťdesiatdvaročný vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ dodala polícia s tým, že presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.Čítajte viac VIDEO: Autentické zábery tragickej nehody na D2: Auto prerazilo zvodidlá a zrútilo sa do hĺbky približne 10 metrov
Vážna nehoda na východe Slovenska: cesta pri obci Merník je uzavretá, zasahujú všetky zložky
V pondelok popoludní došlo pri obci Merník v okrese Vranov nad Topľou k zrážke osobného auta s nákladným vozidlom. Cesta III/3619 je momentálne obojsmerne uzavretá. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Foto: Polícia SR - Prešovský kraj