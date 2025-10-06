Tragédia v okrese Dunajská Streda: čelnú zrážku so stromom neprežil 29-ročný vodič

Na ceste III/1401 v smere z Dolného Štálu z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. Zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom.
„Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ informovala trnavská krajská polícia. Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.Čítajte viac VIDEO: Autentické zábery tragickej nehody na D2: Auto prerazilo zvodidlá a zrútilo sa do hĺbky približne 10 metrov