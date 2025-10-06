Pravda Správy Regióny Tragédia v okrese Dunajská Streda: čelnú zrážku so stromom neprežil 29-ročný vodič

Náraz do stromu medzi obcami Dolný Štál a Padáň v okrese Dunajská Streda neprežil dnes napoludnie 29 ročný vodič Škody Fabia.

06.10.2025 15:20
K nehode došlo na ceste č. III/1401 v smere od obce Dolný Štál na obec Padáň. Vodič vozidla zn. Škoda Fabia z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru kde narazil do stromu. 29 ročný vodič pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Na ceste III/1401 v smere z Dolného Štálu z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. Zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom.

„Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ informovala trnavská krajská polícia. Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Zdroj: FB Polície SR
