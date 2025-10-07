Pravda Správy Regióny Nehoda na Kysuciach, zrážka dvoch áut s kamiónom: Traja zranení, vodiča vymrštilo z auta

Nehoda na Kysuciach, zrážka dvoch áut s kamiónom: Traja zranení, vodiča vymrštilo z auta

Traja ľudia sa zranili pri pondelkovej popoludňajšej dopravnej nehode na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

07.10.2025 08:43
Nehoda na Kysuciach, traja zranení Foto:
Nehoda na Kysuciach, traja zranení.
debata (1)

Na hlavnom cestnom ťahu cez Kysuce sa krátko po 13.30 h zrazili kamión a dve osobné autá. „Hasiči havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli s ich naložením do vozidiel záchrannej zdravotnej služby a vrtuľníka,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.

Podľa informácií leteckej záchrannej služby Air Transport Europe sa najvážnejšie zranil 34-ročný vodič jedného z osobných áut, ktorý po vymrštení z vozidla utrpel úraz hlavy s otrasom mozgu a zlomeninu dolnej končatiny. V stabilizovanom stave ho vrtuľníkom transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #dopravná nehoda #Kysuce
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"