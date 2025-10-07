Ďalšia tragédia pri Dunajskej Strede: po čelnej zrážke v Lehniciach zomrel 68-ročný vodič

„Alkohol u vodiča nákladného auta vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. To či mohol byť vodič Peugeotu pod vplyvom alkoholu bude zisťované odobratím biologického materiálu. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov budú predmetom vyšetrovania,“ informovala o udalosti trnavská krajská polícia.Čítajte viac Tragédia v okrese Dunajská Streda: čelnú zrážku so stromom neprežil 29-ročný vodič
V okrese Dunajská Streda je to v priebehu dvoch dní už druhá dopravná nehoda s tragickými následkami. V pondelok na následky zranení pri dopravnej nehode zomrel 29 ročný vodič Škody Fabia, ktorý medzi obcami Dolný Štál a Padáň zišiel z cesty a čelne narazil do stromu.