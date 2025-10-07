Pravda Správy Regióny Ďalšia tragédia pri Dunajskej Strede: po čelnej zrážke v Lehniciach zomrel 68-ročný vodič

Polícia zasahuje na mieste tragickej dopravnej nehody v obci Lehnice v okrese Dunajská Streda, 68-ročný vodič osobného auta utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Z dôvodu dokumentovania nehody cestu uzavreli. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

07.10.2025 12:28
havária, zrážka, polícia SR Foto:
Policajti sú na mieste tragickej dopravnej nehody v katastri obce Lehnice, v okrese Dunajská Streda. Z dôvodu jej dokumentovania cestu uzavreli .
Dopravná nehoda na D2 s tragickým koncom
Video
Zdroj: FB Polície SR

„Alkohol u vodiča nákladného auta vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. To či mohol byť vodič Peugeotu pod vplyvom alkoholu bude zisťované odobratím biologického materiálu. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov budú predmetom vyšetrovania,“ informovala o udalosti trnavská krajská polícia.

polícia SR, zrážka so stromom, nehoda, vodič, autonehoda, Čítajte viac Tragédia v okrese Dunajská Streda: čelnú zrážku so stromom neprežil 29-ročný vodič

V okrese Dunajská Streda je to v priebehu dvoch dní už druhá dopravná nehoda s tragickými následkami. V pondelok na následky zranení pri dopravnej nehode zomrel 29 ročný vodič Škody Fabia, ktorý medzi obcami Dolný Štál a Padáň zišiel z cesty a čelne narazil do stromu.

Viac na túto tému: #havária #zrážka #tragická nehoda #polícia SR
