„O 30-miliónovej zmluve sme netušili, rozhodli za naším chrbtom.“ Dopravná komisia Košického kraja sa skončila roztržkou, Trnkov riaditeľ úradu zdupkal.

Na pravidelnom zasadnutí dopravnej komisie zastupiteľstva KSK prebrali jej členovia bez väčších problémov všetky plánované body. Na záver ale idylu narušila výmena názorov.
Začal ju člen komisie Gejza Tóth, ktorý si pripravil viacero otázok smerujúcich na Správu ciest (SC) KSK. Je jedným z ôsmich vedúcich pracovníkov SC KSK, ktorých minulý rok prepustili. Otázky sa týkali sa viacerých káuz, pričom niektorými z nich sa už zaoberá polícia. Napríklad prenájom strojov a mechanizmov na osem rokov za 30 miliónov eur.
Nepríjemné otázky sa týkali sporného prenájmu
„Ide o poskytovanie špeciálnych právnych služieb v súvislosti s projektovým zámerom na obnovu niektorých úsekov ciest II. a III. triedy v KSK. Ide o toho istého človeka, ktorý posudzoval aj zmluvu o prenájme vozidiel a mechanizmov za 30 miliónov eur. Pritom tu zatiaľ nikto nepreukázal, kto pripravil podklady na verejné obstarávanie a poslanci boli v tomto prípade vylúčení z rozhodovania. Chcem sa opýtať, či SC KSK plánuje ešte v tomto volebnom období opravu niektorých ciest a ak áno, o ktoré úseky ide?" pýtal sa Tóth.
Zaujímalo ho aj, na aké obdobie sa zmluvy podpíšu a koľko to bude ročne stáť. Rovnako aj to, kto vybral úseky, ktoré treba opraviť. „Bola to odborná skupina, alebo nejaký dodávateľ? Sú pripravené odborné podklady na verejné obstarávanie pre PPP projekty? Aby to nedopadlo ako pri prenájme, kde nikto nevie povedať, kto pripravil podklady pre verejné obstarávanie a dokonca to chceli hodiť na nás, bývalých vedúcich jednotlivých stredísk,“ argumentoval Tóth.
Dodal, že sa pýta aj preto, lebo niektorí poslanci tvrdili, že nevedeli, čo sa chystá a netušili, že zmluvu o prenájme strojov môže podpísať generálny riaditeľ SC KSK aj bez ich súhlasu. Preto ho zaujímalo, či o zmluvách na chystané rekonštrukcie ciest rozhodnú ešte súčasní, alebo po komunálnych voľbách už noví krajskí poslanci.
Poslanci o ničom netušili
„O prenájme za 30 miliónov eur zastupiteľstvo vôbec nehlasovalo. Spolu s ďalším kolegom poslancom sme sa čudovali, že právnik odporučil priame podpísanie zmluvy bývalým generálnym riaditeľom SC KSK pánom Triščom. Treba povedať, že krajským zastupiteľstvom to neprešlo. My ako zastupiteľstvo sme schvaľovali taký dodatok, kde to všetko bolo skryté. Nevedeli to rozlúsknuť novinári a poslanci už vôbec nie. Práve to je na kriminálke a riešia to," vysvetlil ďalší krajský poslanec Miloš Ihnát s dodatkom, že bol ako svedok vypovedať.
„Uvidíme, ako dopadne vyšetrovanie. Čo sa týka prenájmu, tak napríklad tatrovky platíme namiesto tisíc eur päťnásobok. Polícii som dal podklady, uvidíme, ako to vyhodnotia,“ dodal Ihnát. Hneď na to naňho zareagoval riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčák.
„Pán poslanec, právo na váš názor vám neberiem. Ale zastupiteľstvo nikdy nemalo kompetenciu na schvaľovanie hlasovaním. Takže spomínaná kompetencia ani nemohla byť krajskému zastupiteľstvu odobratá. Na dopravnej komisii to bolo viackrát prezentované,“ uviedol Bilčák.
„Spolu so Žlinskou univerzitou a ostatnými inštitúciami pracujeme na tom, aby sme mali kvalifikovaný podklad o rozhodovaní pri súvislých opravách ciest. Musíme urobiť kvalitnú projektovú prípravu, aby sme sa vyhli tomu, že nám Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zruší súťaž, alebo sa zamotáme tak, že ju nebudeme vedieť ukončiť. O tom je samotná zmluva o právnych službách. Nič viac, nič menej," argumentoval riaditeľ Úradu KSK.
Zdôraznil, že ak SC KSK pôjde do rekonštrukcie ciest, dopravná komisia o tom bude vedieť a nemá s tým najmenší problém. „Preto prosím k tomu nepristupujte zase spôsobom, že je to o nás bez nás,“ dodal Bilčák.
Ihnát: Rozhýbaný kraj? Zabudnite
O slovo sa opäť prihlásil Ihnát. „Hovoríme o rozhýbanom a transparentnom kraji. Nehnevajte sa pán riaditeľ, ale dať podpísať 30–miliónový tender priamo generálnemu riaditeľovi SC KSK bez toho, aby o tom vedelo zastupiteľstvo… Áno, tu na dopravnej komisii sme sa o tom bavili. Ale celý čas bola reč o kúpe. Presnejšie o výhodnosti kúpy mechanizmov a zariadení a nie o prenájme. Preto netreba zavádzať,“ načrel Ihnát do minulosti, pričom narážal na slogan terajšieho predsedu KSK Rastislava Trnku o rozhýbanom kraji.
„Zabudnime na transparentný a rozhýbaný kraj. Zabudnime na to. Tento kraj nie je transparentný a ani rozhýbaný. To je môj osobný názor a môžete si o tom myslieť čo chcete,“ dodal ostro krajský poslanec.
Hneď na to Tóth pokračoval ďalšou otázkou týkajúcou sa sankcií, ktoré SC KSK dostala. Ide o pokuty od ÚVO. Bývalý generálny riaditeľ správy krajskej správy ciest Trišč s nimi uzavrel dohodu o uznaní dlhu vyše 130–tisíc eur.
„Od 1. júna 2024 spláca uloženú pokutu SC KSK mesačne vo výške 5 219 eur. K dnešnému dnu už zaplatila celkovo 17 splátok, čo je vyše 88 700 eur. Čiže SC KSK platí za niečie pochybenie. Viem, že žaloba voči tejto pokute je na Správnom súde. Ale celý proces môže trvať aj 10 rokov. Preto sa chcem opýtať, či správa ciest rieši túto škodu a či nehrozí premlčanie ak sa začne vymáhať ešte pred rozhodnutím správneho súdu? Lebo ak Správny súd pokutu potvrdí, kto z SC KSK je za ňu zodpovedný?“
No Tóth ani nestihol prečítať celú otázku a Bilčák sa zdvihol a bez slova odišiel.
Ihnát na Tótha nadviazal s tým, že ÚVO ponúka možnosť 50–percentnej korekcie z udelenej pokuty. „Čiže keby SC KSK takzvane uznala dlhy, tak by platila len polovicu z udelenej pokuty. Ja som naozaj zvedavý na meno a priezvisko toho človeka z SC KSK, ktorý rozhodol o odmietnutí 50 – percentnej korekcie. Kto to je?“ pýtal sa Ihnát a dodal, že kraj nie je rozhýbaný, ale členovia komisie rozhýbali riaditeľa Úradu KSK.
Tóth pritom tlmočil aj obavy z toho, že SC KSK nestihne reklamovať práce na tých úsekoch ciest, ktoré už boli opravené. No ukázali sa nedostatky, pričom lehotu na uplatnenie reklamácií možno uplatniť len do konca tohto roka. No to už počuli len členovia dopravnej komisie. Bilčák odišiel a generálny riaditeľ SC KSK Ľubomír Žiarny ani nikto z vedenia na zasadnutia komisie nemusí chodiť, čo odobril aj predseda KSK Rastislav Trnka.
Ignorácia zo strany vedenia
„Páni z vedenia tu opäť nie sú. Je im to ľahostajné a vôbec ich to nezaujíma. A berú automaticky ako fakt, že zastupiteľstvo im schváli všetko, čo mu predložia. Bolo by z ich strany kultivované a seriózne, aby sa zasadnutia dopravnej komisie zúčastňovali aspoň raz za čas. Ide o to, aby sme sa ich mohli pýtať na niektoré veci. Veď oni sú zodpovední za cesty a mosty. Preto mám prosbu, aby chodili na zasadnutia dopravnej komisie,“ narážal Ihnát na neprítomnosť vedenia SC KSK.
„Pán predseda Trnka rozhodol o tom, že členovia vedenia SC KSK nebudú chodiť na zasadnutia dopravnej komisie. Dobre, rešpektujem. Ale ak zamestnanci Úradu KSK nemajú tú trpezlivosť, aby si vypočuli pripomienky a podnety členov dopravnej komisie, tak nech pán predseda KSK Trnka rozhodne, nech tu tiež nechodia. Ale keď sa zamestnanec úradu postaví a rozhodne sa odísť preč bez toho, aby sa ospravedlnil a povedal dovidenia, tak to považujem za vrchol neslušnosti,“ povedala na záver členka komisie a krajská poslankyňa Iveta Rušinová.
Narážala tým na odchod riaditeľa Úradu KSK Bilčáka. „Ak bude nabudúce zasadnutie komisie, tak v poriadku, nemusí sem prísť nikto z kraja. Na záver spíšeme zápisnicu a nemusí nás nikto vyrušovať. A ak zamestnanci úradu prídu, no budú musieť odísť skôr, tak nech aspoň slušne pozdravia. Lebo to, čo sa stalo je neúcta voči všetkým členom dopravnej komisie,“ uzavrela Rušinová.