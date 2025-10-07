FOTO: Hororové scény, na ktoré sa aj policajtom pozeralo ťažko: v rozpadnutej maštali našli 20 zúbožených koní

Muž podľa zistení polície v Závadke v okrese Brezno v rozpadnutej maštali a na neoplotenom pozemku choval 20 koní bez pravidelného prístupu ku krmivu a vode a bez riadnej veterinárnej starostlivosti, čím im spôsobil dlhodobé a trvalé poškodenie zdravia.
Obvinený choval kone bez plemennej príslušnosti, rôzneho veku a pohlavia, v nevyhovujúcich podmienkach, pričom všetky mali povrchové zranenia. Podľa polície boli kone zle živené, nenaučené na kontakt s ľuďmi, s prerastenými kopytami a rôznymi poraneniami, ako aj parazitmi na tele. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, všetkých 20 koní majiteľovi odobratých Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Banská Bystrica koncom júna 2025. Okrem toho boli v priestoroch maštale, na pozemku a v rieke v blízkosti pozemku nájdené tri kadávre žriebät v značnom štádiu rozkladu. Kostrový pozostatok jedného z nich bol povrazom na prednej končatine priviazaný o strom.
Obvinený podľa vyšetrovateľa konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.