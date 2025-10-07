Pravda Správy Regióny FOTO: Hororové scény, na ktoré sa aj policajtom pozeralo ťažko: v rozpadnutej maštali našli 20 zúbožených koní

FOTO: Hororové scény, na ktoré sa aj policajtom pozeralo ťažko: v rozpadnutej maštali našli 20 zúbožených koní

Vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru obvinil 77-ročného muža z obce Veľký Ďur v okrese Levice za prečin zanedbania starostlivosti o zviera.

07.10.2025 14:23
debata

Muž podľa zistení polície v Závadke v okrese Brezno v rozpadnutej maštali a na neoplotenom pozemku choval 20 koní bez pravidelného prístupu ku krmivu a vode a bez riadnej veterinárnej starostlivosti, čím im spôsobil dlhodobé a trvalé poškodenie zdravia.

Polícia v rozpadnutej maštali v Závadke v...
Polícia v rozpadnutej maštali v Závadke v...
+1Polícia v rozpadnutej maštali v Závadke v...

Obvinený choval kone bez plemennej príslušnosti, rôzneho veku a pohlavia, v nevyhovujúcich podmienkach, pričom všetky mali povrchové zranenia. Podľa polície boli kone zle živené, nenaučené na kontakt s ľuďmi, s prerastenými kopytami a rôznymi poraneniami, ako aj parazitmi na tele. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, všetkých 20 koní majiteľovi odobratých Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Banská Bystrica koncom júna 2025. Okrem toho boli v priestoroch maštale, na pozemku a v rieke v blízkosti pozemku nájdené tri kadávre žriebät v značnom štádiu rozkladu. Kostrový pozostatok jedného z nich bol povrazom na prednej končatine priviazaný o strom.

Bezohľadné správanie návštevníkov bojnickej ZOO: Napriek zákazu kŕmili zvieratá
Video

Obvinený podľa vyšetrovateľa konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Šteniatko Čítajte viac V igelitke pri kontajneroch našli štyri šteniatka. Zachránil ich náhodný okoloidúci
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #kone #týranie zvierat #envirokriminalita #Polícia Slovenskej republiky #enviropolícia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"