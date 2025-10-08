Pravda Správy Regióny Rozšírenie systému PAAS v bratislavskom Starom Meste je plánované na 5. novembra

Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou Staré Mesto zaviesť od 5. novembra regulovaný systém parkovania PAAS v lokalite SM2 - Hrad, Sokolovňa. Lokalita je ohraničená ulicami Palisády, Štefánikova, Pražská, Na Slavíne, Stará vinárska a Mudroňova. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.

08.10.2025 09:40
„Po zavedení parkovacej politiky bude možné parkovať už len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného,“ približuje bratislavský magistrát s tým, že lokalita bude spoplatnená každý deň od 8.00 h do polnoci, a to cez pracovné dni sadzbou 1,5 – 2 eurá a cez víkend a sviatky sadzbou 0,75 až 1 euro na hodinu (podľa vyťaženosti úseku).

Samospráva tým nadviaže na už zavedené zóny SM0 – Panenská a SM1 – Blumentál. Obyvatelia bývajúci na hraniciach jednotlivých zón, teda SM2, SM0, SM1, budú môcť parkovať v okrajových uliciach susednej zóny po zakúpení rezidentskej parkovacej karty ako rezidenti. ​

Hlavné mesto zároveň upozorňuje, že parkovanie pred vlastnou garážou nie je možné. Zákon totiž neumožňuje státie pred vjazdmi, a to bez ohľadu na vlastníctvo garáže alebo pozemku. ​

V zóne pribudli aj cik-cak čiary, teda miesta s krátkodobým zastavením.​​

V rámci dopravných zmien bude parkovanie na Pražskej ulici umožnené len rezidentom. Na Starej vinárskej ulici vznikli parkovacie miesta s osobitným režimom pre obsluhu materskej školy, v jej okolí zaviedli aj najvyššiu povolenú rýchlosť 30 km/h. Obyvatelia Puškinovej ulice a jej okolia budú môcť parkovať aj v prienikovom úseku so zónou SM1, konkrétne na uliciach Leškova a Čajkovského.​ Staré Mesto zároveň na Sokolskej ulici upravilo nespevnenú plochu pre legalizovanie parkovania, ide o úsek prístupný z Pražskej ulice.​

Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.

