Bratislava odstránila všetky stromy napadnuté nebezpečnou hubou

„Odstránili sa všetky stromy s identifikovanou hubou. Hlavné mesto objednalo posúdenie všetkých potenciálne napadnutých stromov, aby úplne minimalizovalo riziko pre zdravie obyvateľov Bratislavy, a všetky identifikované dreviny boli bezprostredne odstránené,“ priblížil Bubla.
Vysvetlil, že napadnuté stromy nezvyčajnou drevokaznou hubou zaevidovalo mesto počas terénnej prehliadky. Na presnú identifikáciu oslovili expertov z ÚEL, ktorí vykonali odobratie vzorky a následne identifikovali výskyt huby Cryptostroma corticale v Sade Janka Kráľa a neskôr rovnakým spôsobom aj na Námestí slobody. „Súčasťou posudku bola aj informácia o možných rizikách a boli navrhnuté opatrenia na ich zníženie. Na základe týchto posudkov a aj komunikácie s vedcami zo SAV hlavné mesto bezprostredne tieto opatrenia vykonalo," dodal.
Bubla objasnil, že obyvatelia boli informovaní hneď pri bezprostrednom odstraňovaní drevín priamo na mieste informačnými tabuľami. „Odstraňovanie drevín bolo zadané v zmysle informácií od SAV odbornej firme. Odstránený infekčný materiál (časti kmeňa so strómami huby) bol bezpečne odvezený a čo najskôr zlikvidovaný (spálený). Lokality, na ktorých je potenciálne možný výskyt tejto huby, sú pravidelne kontrolované a pri podozrení na prítomnosť hlavné mesto kontaktuje SAV na potvrdenie," spresnil.
Vedci o náleze huby, ktorá likviduje javory, informovali koncom minulého týždňa. Priblížili, že huba je pre strom smrteľne nebezpečná. U ľudí sa nebezpečenstvo viaže predovšetkým na inhaláciu spór, nie na kontakt s drevom. Ohrození sú jednotlivci, ktorí intenzívne pracujú s drevom produkujúcim spóry, a aj tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Ubezpečili, že bežní návštevníci parkov a miest sa nemusia obávať, pretože prechádzka okolo infikovaného stromu riziko nepredstavuje.