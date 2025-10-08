Pravda Správy Regióny Bratislava odstránila všetky stromy napadnuté nebezpečnou hubou

Hlavné mesto Bratislava odstránilo všetky stromy, ktoré boli napadnuté drevokaznou hubou Cryptostroma corticale. Jej výskyt potvrdil minulý týždeň monitoring Ústavu ekológie lesa (ÚEL) Slovenskej akadémie vied (SAV) na Námestí slobody a v Sade Janka Kráľa v Bratislave, uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

08.10.2025 09:53
„Odstránili sa všetky stromy s identifikovanou hubou. Hlavné mesto objednalo posúdenie všetkých potenciálne napadnutých stromov, aby úplne minimalizovalo riziko pre zdravie obyvateľov Bratislavy, a všetky identifikované dreviny boli bezprostredne odstránené,“ priblížil Bubla.

Vysvetlil, že napadnuté stromy nezvyčajnou drevokaznou hubou zaevidovalo mesto počas terénnej prehliadky. Na presnú identifikáciu oslovili expertov z ÚEL, ktorí vykonali odobratie vzorky a následne identifikovali výskyt huby Cryptostroma corticale v Sade Janka Kráľa a neskôr rovnakým spôsobom aj na Námestí slobody. „Súčasťou posudku bola aj informácia o možných rizikách a boli navrhnuté opatrenia na ich zníženie. Na základe týchto posudkov a aj komunikácie s vedcami zo SAV hlavné mesto bezprostredne tieto opatrenia vykonalo,“ dodal.

Bubla objasnil, že obyvatelia boli informovaní hneď pri bezprostrednom odstraňovaní drevín priamo na mieste informačnými tabuľami. „Odstraňovanie drevín bolo zadané v zmysle informácií od SAV odbornej firme. Odstránený infekčný materiál (časti kmeňa so strómami huby) bol bezpečne odvezený a čo najskôr zlikvidovaný (spálený). Lokality, na ktorých je potenciálne možný výskyt tejto huby, sú pravidelne kontrolované a pri podozrení na prítomnosť hlavné mesto kontaktuje SAV na potvrdenie,“ spresnil.

Vedci o náleze huby, ktorá likviduje javory, informovali koncom minulého týždňa. Priblížili, že huba je pre strom smrteľne nebezpečná. U ľudí sa nebezpečenstvo viaže predovšetkým na inhaláciu spór, nie na kontakt s drevom. Ohrození sú jednotlivci, ktorí intenzívne pracujú s drevom produkujúcim spóry, a aj tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Ubezpečili, že bežní návštevníci parkov a miest sa nemusia obávať, pretože prechádzka okolo infikovaného stromu riziko nepredstavuje.

