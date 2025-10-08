Most na Hradskej vo Vrakuni je dokončený, čaká na kolaudáciu

Malodunajský most vo Vrakuni bol dlhé roky v nevyhovujúcom technickom stave. „Postavený v roku 1962 niesol desaťročia intenzívnu dopravnú záťaž a jeho poškodenie sa stalo natoľko vážnym, že hlavné mesto ho muselo v novembri 2024 uzavrieť," konštatuje BSK. Následne začali s jeho úplnou prestavbou – od rozobratia nosnej konštrukcie až po vybudovanie nových pilierov a vozovky.
V septembri dokončili asfaltové vrstvy, osadili mostné uzávery, zábradlia, zvodidlá a verejné osvetlenie. Následne zrealizovali zaťažovaciu skúšku, ktorá potvrdila bezpečnosť a stabilitu novej konštrukcie. „Výsledky skúšky už mesto predložilo stavebnému úradu spolu s dokumentáciou potrebnou na kolaudačné konanie," priblížila samospráva. Na moste sa uskutočnil aj kontrolný deň, po ktorom starosta Vrakune Martin Kuruc potvrdil, že všetko ide podľa plánu.
Nový most má šírku 17,2 metra, teda o 40 centimetrov viac ako pôvodný. „Samotná vozovka sa rozšírila na 7,4 metra, čo umožní komfortnejšiu jazdu aj pre ťažšie vozidlá," poznamenal kraj s tým, že chodníky po stranách ponúkajú dostatočný priestor pre chodcov aj cyklistov, pričom most priamo nadväzuje na cyklotrasu popri Malom Dunaji.
Celková cena modernizácie dosiahla približne 2,8 milióna eur. Projekt financovalo hlavné mesto z úveru Slovak Investment Holding (SIH) s čiastočným spolufinancovaním z mestského rozpočtu. Most bol uzavretý 29. novembra 2024, stavebné práce sa začali 18. januára 2025 a dokončené boli 18. septembra. Ak prebehne kolaudačné konanie bez zdržania, obyvatelia sa po novom moste prevezú už počas októbra.