Na Slovensko sa rúti ďalšie ochladenie. Pod Kráľovou hoľou už napadol prvý sneh
Na začiatku budúceho týždňa dorazí nad Slovensko chladný vzduch, ktorý prinesie mrazy aj do nížin a sneženie mimo horských oblastí. Denné maximá sa budú pohybovať väčšinou medzi +5 až +10 °C, v najteplejších regiónoch až do +12 °C, zatiaľ čo v najchladnejších oblastiach teploty neprekročia +5 °C. Noci budú tiež chladné, s teplotami od +5 do 0 °C a pri vyjasnení až k -5 °C. Celkovo nás čaká výrazné ochladenie s typicky jesenným počasím, informuje portál imeteo.sk.