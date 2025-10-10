Situácia v Košiciach sa zhoršuje: ženy obťažujú asociáli. Starostovia nie sú spokojní s prístupom polície, chcú ďalšie občianske hliadky

Polícia tvrdí, že má v Košiciach dostatok policajtov. Navyše varuje pred svojvoľným konaním tzv. občianskych hliadok. Ich členovia na košickom sídlisku Železníky kontrujú, že nemôžu a ani nechcú suplovať políciu. No ich cieľom je, aby vo svojom okolí dosiahli pokoj a poriadok.
Bezpečnostnou situáciou v Košiciach sa pred niekoľkými dňami zaoberala aj Rada starostov. Primátor Jaroslav Polaček na zasadnutie pozval aj vedenie štátnej a mestskej polície. Niektorí starostovia boli po stretnutí spokojní, iní menej.
Políciu nechcú nahradiť
Starosta mestskej časti sídlisko Ťahanovce s vyše 20–tisíc obyvateľmi Miloš Ihnát patrí k tým druhým. „Predstavitelia štátnej i mestskej polície majú svoj názor, ja tiež svoj,“ komentoval výsledok stretnutia. Podnikol prvé kroky k tomu, aby občianske hliadky fungovali aj v jeho mestskej časti, podobne ako na sídlisku Železníky. No je tu jeden podstatný rozdiel. Na ich fungovanie dozrie mestská časť.Čítajte viac Košičania berú poriadok do vlastných rúk: vznikajú občianske hliadky proti kriminalite. Polícia varuje pred nelegálnymi iniciatívami
„V žiadnom prípade nepôjde o náhradu polície. Polícia vykonáva svoju úlohu, ktorou je ochrana života, majetku a bezpečnosti. Mestská polícia má na starosti hlavne verejný poriadok,“ zdôraznil starosta. Mrzí ho, že pred zhruba pol rokom mesto v jeho mestskej časti zrušilo stanicu mestskej polície. „Teraz nám chýba. Trvám na tom, aby bola opätovne zriadená. Povedal som to aj na zastupiteľstve, Mestskej rade aj Rade starostov,“ upresnil Ihnát.
Situácia týkajúca sa bezpečnosti v mestskej časti je vyhrotená od leta tohto roka. „V júli mali údajne dvaja páchatelia znásilniť nejakú dievčinu vo vnútrobloku v parčíku na Berlínskej ulici. V tom čase som bol na dovolenke v zahraničí, napriek tomu som sa o vec zaujímal a riešil ju odtiaľ. Inicioval som okamžité stretnutie štátnej i mestskej polície a zástupcov mestskej časti. Išlo mi o to, aby boli od jednej aj druhej polície prijaté príslušné opatrenia, aby došlo k zlepšeniu situácie,“ priblížil starosta.
Krátko po tom už starostu navštívili šiesti obyvatelia sídliska. „Ide o dobre stavaných mladých mužov. Prišli s tým, že majú záujem zriadiť občiansku hliadku. V zmysle trestného poriadku je možnosť zriadiť funkciu dobrovoľného strážcu poriadku. Toho schvaľuje okresný riaditeľ policajného zboru napríklad aj na návrh mestskej časti. Zároveň ide aj o odobrenie príslušného obvodného oddelenia polície. Jeho riaditeľ je styčným dôstojníkom so starostom,“ vysvetlil Ihnát.
Starosta chce dať obyvateľom šancu v rámci pilotného projektu a podporiť ho. Preto je vytvoreniu občianskych hliadok naklonený, ale za určitých podmienok. „Založia si občianske združenie, už spísali aj jeho stanovy. Zároveň podali žiadosť na zaregistrovanie občianskeho združenia. Dobrovoľne sa k nim môžu pridať ďalší záujemcovia. Činnosť by zastrešovala mestská časť sídlisko Ťahanovce. Tiež by som s nimi aspoň občas rád išiel do terénu,“ vysvetlil starosta.
Starosta: Nechcem divoký západ v uliciach
„Aby som bol spravodlivý, musím uviesť, že som mal stretnutie aj riaditeľom obvodného oddelenia polície a veliteľom mestskej polície zo stanice Sever, ktorá má na starosti našu mestskú časť. Zároveň primátor pred týždňom zvolal v rámci zasadnutia Rady starostov, kde boli krajský aj okresný riaditeľ mestskej polície, ako aj náčelník mestskej polície. Nie sú veľmi nadšení z myšlienky vzniku občianskych hliadok na sídliskách a v mestských častiach. Boja sa toho, aby k niečomu nedošlo a aby tu nebol Divoký západ,“ povedal starosta o stretnutí s predstaviteľmi polície.Čítajte viac Žena našla svoj ukradnutý kočík na inzertnom portáli, na stretnutie s predávajúcim šla aj s políciou
Dodal, že mestská časť by zabezpečila aj určité školenia. „Napríklad zákon o priestupkoch, aspoň základy trestného poriadku a Trestného zákona. Trochu by sme prešli aj občianske právo. Skrátka, aby vedeli, čo môžu a čo nie. Nechcem mať na uliciach divoký západ,“ načrtol Ihnát fungovanie občianskej hliadky.
Znovu zdôraznil, že cieľom nie je nahradiť políciu. „Moja predstava je taká, že pôjde skôr o pomoc polícii. Budú to obrazne povedané oči, uši a telefón. Nič viac, nič menej. Dobrovoľníci môžu už psychologicky pôsobiť na vyberačov smetných kontajnerov. Chodia sem vlakom zo Spiša a robia tu neporiadok,“ uviedol starosta.
Podľa neho je to sčasti aj chybou niektorých obyvateľov sídliska. „Na vlastné oči som videl, ako jedna pani dala vyžehlenú bielizeň takejto občianke, ktorá už prišla na istotu. Na tom by nebolo nič zlé, ale tie šaty potom vytriedené skončia pohodené pod balkónmi. Tej ženy som sa pýtal, čo chce robiť s tým, čo si nechá. Tak napríklad rifle predá v osade za 5 eur. Že si z toho robí biznis mi neprekáža, ale že robí neporiadok už áno,“ ilustroval starosta realitu na základe konkrétneho prípadu.
Cennosti z kontajnerov: Fľaše a oblečenie
Vybrali sme sa spolu s ním do ulíc sídliska. V daný deň sme najprv šťastie na „vyberačov“ kontajnerov nemali. Neskôr sme narazili na dvojicu mužov, ktorá si letmo prezerala obsah smetných nádob. Keď sa ich starosta pýtal, čo hľadajú, odvetili, že plastové fľaše. Ľudia ich občas vyhadzujú aj napriek tomu, že ich v obchodoch vykupujú. „Sme z Veľkej Idy. Zaujímajú nás fľaše," odpovedali starostovi a zároveň sľúbili, že nebudú robiť neporiadok.
Obďaleč sme pristihli muža a ženu s kočíkom, ktorí prehľadávali ďalšie kontajnery. Kočík slúžil skôr ako vozík. Opäť išlo o ľudí z Veľkej Idy. „Len hľadám šaty pre deti a aj nejaké plastové fľaše,“ povedala nám žena. „Ja vás chápem, ale treba udržať poriadok, pre mňa je to alfa a omega," zdôraznil starosta.
Na stretnutí s políciou bola aj starostka mestskej časti Juh Anna Súkeníková. Práve na území spomínanej mestskej časti je aj sídlisko Železníky, kde vznikli prvé občianske hliadky. „Vedenie polície prezentovalo štatistiky, ktoré nehovoria o zvýšenej kriminalite. Ale ľudia sa boja neprispôsobivých občanov. Som toho názoru, že by aj v našej mestskej časti mohli pôsobiť dobrovoľní strážcovia poriadku. Mohli by si podať žiadosť na políciu,“ prezentovala starostka svoj názor.
Do budúcna nevylučuje pomoc mestskej časti občianskym hliadkam, či dobrovoľným strážcom poriadku. „Samozrejme, musia byť splnené určité kritériá. Musí ísť o spoľahlivých ľudí, ktorí si nebudú vysvetľovať zákon po svojom,“ doplnila starostka s tým, že na sídlisko Železníky chodí ešte častejšie, aby mala prehľad o situácii.
Viacero Košičaniek bolo terčom obťažovania
Na sociálnych sieťach sa v niektorých košických skupinách objavili skúsenosti žien, ktoré v posledných týždňoch a mesiacoch čelili obťažovaniu hlavne zo strany asociálov. Väčšina z nich prezentovala svoje zlé zážitky anonymne. Ale nie všetky.
„Za bieleho dňa cca 14:30 som venčila po práci psa ako zvyčajne. Moja trasa je smer z KVP na terasu kde je most pri borovicovom háji. Starší pán vyzeral neškodne, poprosil ma či mu nepoviem koľko je hodín, odpovedala som a vzápätí začal ukazovať na svoje prirodzenie a opýtal sa ma či sa s ním nechcem pohrať,“ podelila sa jedna z Košičaniek s Pravdou o traumatický zážitok pod podmienkou zachovania anonymity. Jej meno máme v redakcii.Čítajte viac Obyvateľom Košíc došla trpezlivosť. Chcú bezpečnosť a poriadok, vytvárajú občianske hliadky
„Hneď som po ňom začala kričať či je normálny a čo si to dovoľuje. V tej chvíli mi ani nenapadlo použiť slzný sprej, len som sa rozutekala smerom k lesu a každú chvíľu som sa otáčala so strachom či ma náhodou neprenasleduje, no on tam stal a uspokojoval sa na mieste. Po krátkej chvíli som kontaktovala mestskú políciu lebo to mi napadlo ako prvé,“ opísala krušné chvíle.
Postup mestskej polície ju zarazil. „Už v telefonáte mi najprv vysvetlili že to je už miesto, ktoré nepatrí pod KVP ale pod Terasu. Nakoniec poslali hliadku z KVP, všetko sa spísalo a vlastne koniec – vyriešená vec. Ešte dodali, nech sa nestrachujem lebo on bol zrejme neškodný, len ho to vzrušovalo. Týmto sa pre všetkých vyriešila situácia,“ dodala na záver rozčarovaná Košičanka.
Oslovili sme štátnu aj mestskú políciu s otázkami, či evidujú aj prípady obťažovania, ktoré boli anonymne zverejnené na sociálnych sieťach. Rovnako nás zaujímalo, aké opatrenia chystá, prípadne, či neplánuje zvýšenú hliadkovú činnosť v problémových lokalitách, prípadne aj návrat k peším hliadkam.
„V súvislosti s vami uvedenými skutočnosťami polícia doposiaľ neprijala žiadne oznámenie. Je nevyhnutné, aby v prípade, ak k takému skutku došlo, poškodené osoby ihneď kontaktovali políciu na známom bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare policajného zboru,“ uviedla v odpovedi košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Mesto, pod ktoré patrí aj mestská polícia na naše otázky do uzávierky nereagovalo. Pravda sa bude téme občianskych hlaidok a bezpečnosti v Košiciach aj naďalej venovať.