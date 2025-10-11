Fullove obrazy uväznené v krabiciach. Ružomberok čaká, kedy sa jeho galéria prebudí

Vo februári 2022 museli originály Ľudovíta Fullu, ktorý je považovaný za jedného zo zakladateľov moderného maliarstva a grafiky na Slovensku, z jeho ružomberskej galérie presťahovať do depozitára. Dokopy 67 olejomaľbám, ktoré odkázal štátu, totiž hrozilo poškodenie. Zamestnanci galérie vtedy uviedli, že sa dostali do situácie, kedy nevedia majstrovým dielam zabezpečiť nielenže dôstojný, ale už ani bezpečný priestor na vystavovanie.
Pokračovali, že viac ako polstoročnú budovu postihla nejaká havária každý mesiac. Strecha začala zatekať aj tam, kde predtým nezvykla. „Voda stekala po stene v stálej expozícii prúdom. Na parketách sa vytvorila mláka, vlastne skoro jazero. Otvoreným schodiskom sa živel dostal až na prízemie – rovno do Fullovej obývačky,“ priblížili adrenalínovú udalosť, ktorá potvrdila, že je to už neúnosné.
„Našťastie sme pár dní predtým, identifikujúc možný problém, dielo „Jánošík a jeho družina“ zvesili a odviezli do depozitára. Strechu sme dali lokálne opraviť, ale nepomohlo to. Voda si aj tak cestu našla. Sanovanie havárií, lokálne opravy a údržba už nestačia,“ doplnili znepokojene.
Slovenský Picasso
Celú galériu napokon zatvorili, kvôli havarijnému stavu a očakávanej rekonštrukcii budovy, v septembri 2023. Pôvodný ateliér umelca presťahovali a spolu s originálnymi dielami dočasne sprístupnili návštevníkom na Zvolenskom zámku. Niektoré kompozície sa stali súčasťou expozície Moderna v Slovenskej národnej galérii (SNG) Bratislava. Či je to tak dodnes, sme sa pýtali tamojšieho marketingového oddelenia.
„Väčšina diel zo zbierky Galérie Ľudovíta Fullu je v súčasnosti uložená v depozitárnom dome Slovenskej národnej galérie v Bratislave a niektoré diela sú súčasťou dlhodobej expozície Moderna v SNG. Do budúcna sa zvažuje veľká retrospektívna výstava diel Ľ. Fullu v priestoroch SNG, predtým ako budú po rekonštrukcii vrátené do galérie v Ružomberku,“ odpísali.
Rekonštrukcia dotknutého objektu bola na jeseň pred dvomi rokmi v nedohľadne, no už vtedy SNG oznámila, že potrebná projektová dokumentácia je hotová a majú vydané aj stavebné povolenie. Predpokladané náklady vtedy vyčíslili na 2,7 milióna eur, pričom plánovali uchádzať sa o financie z Európskych štrukturálnych fondov. Celé ďalšie dva roky sa ale v podstate nič nedialo. Aktuálne SNG odhaľuje predbežný rozpočet na komplexnú rekonštrukciu Galérie Ľudovíta Fullu na štyri milióna eur.
Osud významnej galérie nie je ľahostajný ani ružomberskej samospráve – veď Fulla je jedným z ich najznámejších rodákov, ktorého mnohí považujú za slovenského Picassa. „Keby ho mali Rakúšania, Francúzi, možno Poliaci, postavili by na ňom kultúrny biznis," zdôraznil pred časom jeden z jeho obdivovateľov.
Nedávno radnica avizovala, že veci by sa konečne mali pohnúť. „Všetci si prajeme, aby rekonštrukcia Galérie Ľudovíta Fullu začala čo najskôr. Požiadal som preto generálneho riaditeľa SNG Juraja Králika, aby o novinkách k tejto téme prišiel informovať aj poslancov na rokovanie mestského zastupiteľstva,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň. Verejne tam podľa neho zaznelo, že národná galéria pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorého proces by mal byť ukončený v polovici decembra. „Znamená to, že s rekonštrukciou by sa reálne mohlo začať na jar 2026,“ teší sa Kubáň.
„Odštartujú“ to na jar?
Šéf SNG na septembrovom zasadnutí ružomberského parlamentu, z ktorého záznam je verejne prístupný, potvrdil, že rekonštrukcia galérie patrí medzi prioritné projekty v oblasti kultúry. Financovaná bude prostredníctvom Programu Slovensko cez Európsky fond regionálneho rozvoja. Na tento účel majú s ministerstvom kultúry podpísané spoločné memorandum.
„Samotný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie Galérie Ľudovíta Fullu nie je jednoduchý, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Určite nás čaká vyriešenie mnohých obmedzení,“ podotkol Králik s tým, že musia nájsť zhotoviteľa, ktorý má s takýmito obnovami profesionálne skúsenosti. Práce by podľa neho chceli ukončiť do 24 mesiacov. „Nemôžeme to sľúbiť, ale urobíme všetko pre to, aby sme dĺžku rekonštrukcie skrátili,“ doplnil.
Primátor podčiarkol, že s vedením SNG sú v pravidelnom kontakte a aj počas prípravy či samotných prác bude mesto štátu nápomocné. „Našim spoločným prianím je, aby bola obnovená galéria otvorená a sprístupnená verejnosti čo najskôr,“ poznamenal.
Mnohí veria, že celé to naberie rýchle tempo a „naťahovačky“ už pôjdu bokom. Nájdu sa však aj kritici, medzi ktorých patrí exministerka rezortu kultúry Natália Milanová. Tá cez sociálne siete primátorovi odkázala, že „je absolútne bez šance, aby bolo verejné obstarávanie, ktoré ešte ani nevyhlásili, ukončené do decembra“. Dá sa to vraj stihnúť jedine vtedy, ak by sa išlo priamym rokovaním ako v prípade Spišského hradu, kde je v tejto veci podnet na Úrade pre verejné obstarávanie. „Galérii Ľ. Fullu veľmi držím palce, aby bola čo najskôr v rekonštrukcii, ale moje obavy sú obrovské,“ dodala.
Kubáň reagoval otázkou, či si Milanová pamätá ich stretnutie na rezorte kultúry vo februári 2023. „Na ňom ste ma uistili, že galéria je prioritou ministerstva a že sa ju pokúsiť rekonštruovať čo najskôr. Odvtedy sa vystriedali tri ministerky kultúry, premiérov ani nerátam. Kde sme?“ pýtal sa jej. Pokračoval, že od zatvorenia galérie sa spoliehajú na uistenia politikov, že bude opravená čo najskôr, lebo im nič iné neostáva.
„Ako vtedy vás, teraz budem tiež brať za slovo pani ministerku aj vedenie SNG. Spochybňovať to môžete, no politické šarvátky ma nezaujímajú. Už som z nich unavený a myslím, že občania takisto,“ uzavrel.
Keďže dočasné pracovisko zatvoreného múzea bolo uvedené v ružomberskej Galérii Rozeta zaujímalo nás tiež, ako to funguje a aké sú otváracie hodiny. Takisto či tam prešli všetci zamestnanci a koľko ich je, prípadne bolo, dokopy. Na to SNG len stručne reagovala, že Galéria Rozeta nie je ich partnerom.