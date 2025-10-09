Žena našla svoj ukradnutý kočík na inzertnom portáli, na stretnutie s predávajúcim šla aj s políciou

Policajti prijali oznámenie, že neznámy páchateľ odcudzil dva detské kočíky, riadne uzamknuté o zábradlie, zo spoločných priestorov bytového domu v pondelok 6. októbra. „Miesto udalosti policajti dôkladne zdokumentovali a začali trestné stíhanie pre trestný čin krádeže," uviedla polícia. Jedna z poškodených žien ich ale opätovne kontaktovala v stredu 8. októbra. Kočík nápadne podobný tomu, ktorý jej ukradli, našla na inzertnom portáli.
„Dohodla si s predávajúcim stretnutie, no nešla tam sama – sprevádzali ju policajti z Obvodného oddelenia PZ Košice Sever a košickí kriminalisti. Keď mamička kočík spoľahlivo spoznala, dvaja predávajúci skončili v rukách polície," uviedlo KR PZ v Košiciach. Na osobnej slobode polícia obmedzila dvoch Košičanov vo veku 32 a 28 rokov. Obaja sú dôvodne podozriví zo spáchania trestného činu krádeže. „Mladší z mužov sa navyše dopustil aj priestupku proti verejnému poriadku, pretože nerešpektoval výzvy policajtov," doplnila polícia s tým, že obaja muži strávili noc v cele policajného zaistenia a v súčasnosti prebiehajú úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.