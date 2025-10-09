Obete tragickej nehody na Horehroní boli zo Šumiaca, v obci pracujú na pomoci

„Naši kolegovia z regionálnej kancelárie sú už v Šumiaci, kde zvolávajú krízové zasadnutie obecných poslancov, pomocných profesií a našich členov miestnej občianskej a preventívnej služby, aby sa ťažkú situáciu podarilo zvládnuť,“ priblížil úrad splnomocnenca s tým, že na mieste budú pozostalým rodinám pomáhať aj pracovníci krízovej linky pomoci IPčko.
Regionálna kancelária ÚSVRK v súčinnosti s obcou takisto pripravuje zriadenie transparentného účtu, ktorý pomôže rodinám s nákladmi na poslednú rozlúčku s blízkymi. „Veríme, že sa nám aspoň sčasti podarí zmierniť náročné nastávajúce dni všetkých pozostalých a pomôcť im v maximálnej možnej miere zvládnuť nesmierne ťažkú situáciu,“ uviedol úrad.Čítajte viac Tragická zrážka dvoch áut na Horehroní pripravila o život šesť ľudí, prežilo len jedno dieťa
K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu (8. 10.) večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Jedna osoba, 7-ročný chlapec, bola z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Na mieste tragédie v stredu večer zasahovali všetky záchranné zložky, cesta bola niekoľko hodín v oboch smeroch uzavretá. V teréne boli okrem policajtov, záchranárov a profesionálnych hasičov aj dobrovoľní hasiči z Heľpy a zo Závadky nad Hronom.
„Zasahujúci príslušníci a členovia dobrovoľných hasičských zborov zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru, úniku prevádzkových kvapalín, proti pohybu, vyslobodzovali osoby z dvoch havarovaných osobných motorových vozidiel pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia, asistovali posádkam zdravotnej záchrannej služby pri resuscitácii a ošetrení zranených osôb, prehľadávali okolie dopravnej nehody z dôvodu podozrenia ďalších účastníkov nehody,“ priblížilo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško i predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. „Táto správa ma hlboko zasiahla. Myslím na rodiny a priateľov, ktorých sa táto tragédia dotkla,“ uviedol Lunter.