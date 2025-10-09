Desivá smrteľná nehoda na Horehroní šokovala celú dedinu. Narazili do seba susedia, ktorí sa dobre poznali celé roky

Z ich áut zostal doslova len šrot. Je zázrak, že zo siedmich účastníkov nešťastnú čelnú zrážku jeden prežil, no aj on ešte stále bojuje o život. Hrôzostrašná havária sa stala v stredu (8. 10.) krátko po siedmej hodine večer na hlavnom ťahu medzi obcami Závadka nad Hronom a Heľpa. Ľudia, ktorí tento úsek poznajú, len nechápavo krútia hlavami.
„Neviem, čo sa tam mohlo stať, veď je to rovná cesta,“ poznamenala žena, ktorá tadiaľ denne prechádza svojím autom. Ďalší skúsený šofér tomu tiež nerozumie. „Je to takmer dokonalá priamka. Čo sa v tých autách dialo, nechápem,“ komentoval stručne. Polícia toho v prvých momentoch veľa neprezradila. Len konštatovala, že táto tragédia má šesť obetí, pričom najmladšou je iba 14-ročný chlapec. „Ďalších päť osôb, ktoré pri nehode zomreli, bolo vo veku 36, 35, 23, 28 a 20 rokov,“ uviedli s tým, že sedemročného chlapčeka s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.
„Bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Na miesto boli prizvaní znalci z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania,“ dodali policajti.
Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči z regiónu, ktorí zabezpečili vozidlá proti požiaru, úniku kvapalín a pohybu. Zároveň vyslobodzovali telá zakliesnených ľudí pomocou hydraulického náradia. Asistovali tiež záchranárom pri resuscitácii a ošetrovaní zranených, z ktorých, žiaľ, prežil len jeden – už spomínaný chlapček.
Osudový okamih
Na rovných úsekoch často mnohí šoféri neodolajú a poriadne dupnú na plyn. V Šumiaci, odkiaľ všetci účastníci pochádzali, sa hneď od začiatku povrávalo, že príčinou havárie bolo predbiehanie. Šofér, ktorý sa tak rozhodol, jednoducho neodhadol situáciu. Riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš neskôr potvrdil, že k dopravnej nehode došlo pri predbiehaní.
„Vozidlo Ford išlo v smere od Heľpy na Závadku nad Hronom, pričom pred ním sa nachádzalo jedno auto. Vodič sa rozhodol, že ho na dlhom rovnom úseku ide predísť, pričom oproti nemu išlo iné vozidlo, čím došlo k čelnej zrážke,“ vysvetlil.Čítajte aj Záplava tisícok živých ruží fascinuje v ružomberskom kostole ľudí z celého Slovenska
Nech ale k tomu došlo akokoľvek, šesť vyhasnutých životov je naozaj zdrvujúcou správou. Zronený je aj zástupca starostky v Šumiaci Marek Tuhovčák. „Všetci pochádzali z našej obce. Vlastne jeden bol z Pohorelej, ale korene mal u nás. Boli to veľmi slušní pracujúci ľudia,“ podotkol smutným hlasom.
„Jedna z tých rodín to mala v čase nehody namierené na lekárske ošetrenie do breznianskej nemocnice. Tá druhá, teda traja mladí muži, všetci bratranci, sa vracali domov z práce z Banskej Bystrice,“ prezradil Pravde Tuhovčák. Pokračoval, že išlo o osudový okamih. „Je zvláštne, že v rámci tej tragédie sa stretli dve autá z jednej obce, pričom účastníci nehody bývali v domoch vzdialených od seba len štyridsať metrov,“ objasnil.
V umelom spánku
V jednej posádke sedeli štyria ľudia – konkrétne Marek (36), Veronika (35) a ich deti Marek (14) a Filipko (7). V druhej sa viezli Tomáš (28), Pavel (26) a Viliam (20). „Celá dedina je z toho zdrvená. Je tu všetko hore nohami. My ako obec, spolu s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, zriadime transparentný účet, ktorý pomôže príbuzným obetí s nákladmi na poslednú rozlúčku s blízkymi,“ uzavrel Tuhovčák.
Plán zriadiť spomínaný účet potvrdil aj samotný úrad splnomocnenca. „Veríme, že sa nám aspoň sčasti podarí zmierniť náročné nastávajúce dni všetkých pozostalých a pomôcť im v maximálnej možnej miere zvládnuť nesmierne ťažkú situáciu,“ uviedol.Čítajte aj Opozícia kritizuje rozpočet: Vláda podľa Valášeka zaúčtovala do obrany fiktívne príjmy. SaS za návrh hlasovať nebude
„Naši kolegovia z regionálnej kancelárie sú už v Šumiaci, kde zvolávajú krízové zasadnutie obecných poslancov, pomocných profesií a našich členov Miestnej občianskej a preventívnej služby, aby sa ťažkú situáciu podarilo zvládnuť. Významne budú na mieste pozostalým rodinám pomáhať aj pracovníci Ipčka (krízová linka pomoci), s ktorými máme nadštandardnú spoluprácu,“ uzavrel úrad splnomocnenca.
Filipko, ktorý pri nehode prišiel o rodičov a staršieho brata, leží vo vážnom stave v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Jej hovorkyňa Alena Šperková povedala, že k nim bol prevezený s mnohopočetnými zraneniami, pričom absolvoval chirurgické zákroky. „V tomto momente je dieťa monitorované, pod dohľadom lekárov z kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ ozrejmila. Viac neprezradila, no podľa našich informácií je udržiavaný v umelom spánku, pričom ho čaká ďalšia operácia.