Únos ženy v bratislavskom taxíku? Vraj išlo iba o nedorozumenie pre jazykovú bariéru, vysvetľuje polícia

„Polícia ubezpečuje verejnosť, že nejde o nebezpečný alebo úmyselný čin. Prípad je aj naďalej predmetom preverovania a polícia koná, aby boli okolnosti náležite objasnené,“ odkazuje polícia.
Žena sa chcela taxíkom dopraviť z jedného z obchodných centier na Račiansku ulicu. Počas jazdy mal však vodič opakovane odbočiť iným smerom ako očakávala. Keďže sa jej jeho správanie nepozdávalo, z vozidla na jednej z križovatiek v Petržalke vystúpila a udalosť oznámila na polícii.
Polícia deklaruje, že na základe oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu obmedzovania osobnej slobody boli vykonané všetky potrebné úkony. Vypočutá bola žena aj vodič, občan cudzej štátnej príslušnosti. Podľa polície nebolo doteraz preukázané, že by vodič konal úmyselne alebo s cieľom poškodiť cestujúcu. „Všetky dostupné informácie naznačujú, že v tomto prípade išlo o nedorozumenie spôsobené jazykovou bariérou, ktorej dôsledkom bolo nesprávne použitie navigácie a následne vyvolané obavy oznamovateľky,“ podotýka polícia.Čítajte aj Ďalší prípad extrémne predraženej cesty. Taxikár si za 1,5-kilometrovú jazdu vyúčtoval 1500 eur