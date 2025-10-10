„Na účel prijatia ďalších opatrení budeme situáciu v danom mieste monitorovať a následne analyzovať. Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, pričom im odporúčame, aby na prejazd využili alternatívne trasy cez Lamačskú cestu, Harmincovu alebo Karloveskú ulicu,“ upozorňuje polícia.Čítajte viac Rozvoj diaľnic alebo dopravné peklo? Tieto úseky za milióny pribudnú do konca roka, no na zahraničie nemáme, kritizuje expert
Vjazd na D2 z ulice v bratislavskej Dúbravke dočasne uzavreli
Vjazd na diaľnicu D2 z Ulice Janka Alexyho v bratislavskej mestskej časti Dúbravka je dočasne uzavretý. Dôvodom je zhoršujúca sa dopravno-bezpečnostná situácia na D2, spočívajúca v tvorbe rozsiahlych kolón, a tiež výskyt viacerých udalostí v cestnej premávke. Obmedzenie potrvá predbežne do 11.00 h. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.