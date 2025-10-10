Pravda Správy Regióny Vjazd na D2 z ulice v bratislavskej Dúbravke dočasne uzavreli

Vjazd na diaľnicu D2 z Ulice Janka Alexyho v bratislavskej mestskej časti Dúbravka je dočasne uzavretý. Dôvodom je zhoršujúca sa dopravno-bezpečnostná situácia na D2, spočívajúca v tvorbe rozsiahlych kolón, a tiež výskyt viacerých udalostí v cestnej premávke. Obmedzenie potrvá predbežne do 11.00 h. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

10.10.2025 09:50
„Na účel prijatia ďalších opatrení budeme situáciu v danom mieste monitorovať a následne analyzovať. Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, pričom im odporúčame, aby na prejazd využili alternatívne trasy cez Lamačskú cestu, Harmincovu alebo Karloveskú ulicu,“ upozorňuje polícia.

