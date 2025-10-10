VIDEO: Dramatická noc na sídlisku Sásová: Nočný požiar si vyžiadal jednu obeť, panelák museli evakuovať

„Na šiestom poschodí bytového domu na Starohorskej ulici vypukol rozsiahly požiar, ktorý si aj napriek okamžitej resuscitácii príslušníkov mestskej polície a hasičov vyžiadal jednu obeť,“ uviedla mestská polícia s tým, že ostatných obyvateľov domu sa podarilo evakuovať do bezpečia.
Na mieste udalosti zasahovalo viac ako 20 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s množstvom techniky. „V čase príchodu príslušníkov HaZZ bol byt kompletne zasiahnutý požiarom a priestory bytového domu boli silne zadymené,“ informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici s tým, že na miesto bol privolaný aj evakuačný autobus.