Zrážka rýchlikov pri Rožňave: Sedem ľudí bojuje o život, 14 je zranených stredne ťažko, Šaško hovorí o zázraku (VIDEO+FOTO)

Najdôležitejšie informácie
- Pri Rožňave sa krátko po 10. hodine zrazili rýchliky Gemeran
- Nehoda sa zatiaľ zaobišla bez obetí, o život bojuje sedem ľudí
- Stredne ťažko je zranených 14 osôb, ľahko 48
- Vo vlakoch bolo asi 80 cestujúcich a štyria zamestnanci
- Zasahovalo sedem ambulancií a tri vrtuľníky
- Podľa ministra Šutaja Eštoka pri nehode zlyhal ľudský faktor
- Nemocnice v Košiciach a Prešove aktivovali traumatologický plán
- Nehoda sa stala v úseku, kde sa dvojkoľajná trať zbieha do jednokoľajnej
- Trať v úseku chcú železnice otvoriť v utorok
Hasičský a záchranný zbor po asi šiestich hodinách skonštatoval, že všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli po zrážke úspešne zachránení a nachádzajú sa v bezpečí. Zásah naďalej prebieha, hasiči asistujú polícii a znalcom pri dokumentovaní nehody a pokračujú v zabezpečovaní miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Na mieste zasahovalo sedem pozemných ambulancií a tri záchranárske vrtuľníky.
„Triážou, to znamená riadnym procesom, prešlo 91 pacientov alebo občanov, z toho siedmi sú tzv. červení v tom najťažšom stave, ak chcete v kritickom alebo s ťažkými zraneniami, 14 sú stredne ťažko poranení a 48 je ľahko poranených,“ vyhlásil minister.
Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) zároveň potvrdil, že nateraz nie sú hlásené žiadne obete nehody. „Myslím, že ide o veľkú tragédiu, ale dúfajme, že jednak počet ľudí, ktorí sú ťažko zranení, nebude stúpať, ale najmä, že to nebude mať na svedomí, táto zrážka dvoch vlakov, žiadne ľudské životy,“ povedal.
Aktivovali trauma plány
Šaško podľa svojich slov hovoril s riaditeľom rožňavskej i košickej nemocnice. „Obidve tieto nemocnice aktivovali trauma plány a, myslím si, že zatiaľ to v rámci možností zvládajú veľmi dobre,“ skonštatoval s tým, že do nemocníc vyráža aj osobne.
Šutaj Eštok ešte skôr hovoril o zhruba stovke ľahko zranených, dvoch ľudí v kritickom stave a troch zakliesnených osobách. Na tlačovej konferencii vyhlásil, že ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť.
Nehoda sa stala v úseku, kde vlaky majú povolenú rýchlosť 100 km/h a kde sa dvojkoľajná trať zbieha do jednokoľajnej, informoval web railpage. Je zrejmé, že keby súpravy alebo jedna z nich išla touto rýchlosťou, zrážka by sa zrejme skončila omnoho tragickejšie.
„Nechcem ešte v tejto chvíli špekulovať o príčinách, ale podľa prvotných informácií nejde o systémovú chybu, ale zlyhanie ľudského faktora. Ukazuje sa, že asi jeden z vodičov lokomotívy urobil chybu a nedal pravdepodobne prednosť, ale zatiaľ je to iba predbežná verzia,“ povedal Šutaj Eštok.
Polícia na sociálnej sieti však informovala, že „vo vlakoch sa podľa predbežných informácií nachádzalo približne 80 cestujúcich. Podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby“.
Pod horským prechodom Soroška sa po nehode vlakov tvorili kilometrové kolóny. Cesta je už v plnom rozsahu prejazdná. „Ďakujeme všetkým vodičom, ktorí počas dňa rešpektovali pokyny policajtov. Uzávera hlavného cestného ťahu bola nevyhnutná pre plynulý a rýchly presun zranených osôb do nemocníc, ako aj pre bezpečný výkon záchranných a dokumentačných prác,“ vysvetlili policajti.
Medzi ošetrenými aj žena z Vietnamu či tehotná žena
Medzi pacientmi ošetrenými v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) bola aj pacientka z Vietnamu či tehotná žena. Celkovo na klinike úrazovej chirurgie nemocnice ošetrili 33 pacientov, z toho štyria boli v ťažkom stave v bezprostrednom ohrození života, deväť malo závažné poranenia, ostatní mali ľahké poranenia. Na tlačovej konferencii v UNLP o tom informoval prednosta kliniky Rastislav Burda.
„Informácia, ktorá je pozitívna, je, že všetci pacienti prežili a robíme všetko pre to, aby sme ich stabilizovali,“ uviedol Burda k vážne zraneným. UNLP po informácii o nehode aktivovala traumatologický plán, pacientov do nemocnice previezol aj hasičský evakuačný autobus. „Jedna pacientka bola z Vietnamu, bola stabilizovaná a ambulantne ošetrená. Medzi pacientmi bola aj jedna tehotná pacientka, čiže to spektrum pacientov bolo veľmi široké, išlo o od mladých až po starých ľudí,“ uviedol ďalej prednosta. Tehotná žena podstúpila podľa neho gynekologické vyšetrenie.
Minister zahraničia Juraj Blanár (Smer) informoval, telefonicky mu vyjadril solidaritu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý Slovensku v tejto súvislosti ponúkol pomoc. „Poďakoval som Maďarsku za jeho solidaritu a podporu a pána ministra som informoval, že starostlivosť o všetkých zranených, ako aj práce na mieste sú plne zabezpečené v réžii záchranných zložiek SR,“ ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.
Polícia začala v súvislosti so zrážkou trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Na dokumentovanie na mieste využila polícia služobný dron a 3D skener a na prehliadanie širšieho okolia nehody nasadili aj služobné psy.
Polícia tiež uviedla, že rušňovodič jedného z vlakov bol na mieste podrobený dychovej skúške aj testu na prítomnosť na drogy s negatívnym výsledkom. „Druhý rušňovodič bol vzhľadom na rozsah zranení letecky transportovaný do nemocnice, kde mu bude odobratý biologický materiál na zistenie prítomnosti alkoholu a drog,“ dodali policajti.Čítajte viac Expert na dopravu: Trať, kde sa zrazili vlaky, je v dobrom stave. Čo spôsobilo tragickú nehodu?
Po nehode aktivovala Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice traumatologický plán. „Jedného pacienta s vážnymi zraneniami transportovali vrtuľníkom na kliniku úrazovej chirurgie, aktuálne je na operačnej sále,“ Informovala hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.
Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove poskytla zdravotnú pomoc 12 pacientom. Jeden z nich utrpel ťažké zranenie, 11 pacientov bolo ošetrených s ľahšími zraneniami. Pacient s ťažkým zranením utrpel poranenie chrbtice a je hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie. Jeho stav je stabilizovaný. Ďalších 11 pacientov bolo postupne ošetrených s ľahšími zraneniami na úrazovej ambulancii, ide zväčša o tržné rany, odreniny, pomliaždeniny spôsobené nárazom. Väčšina z nich môže byť prepustená do domáceho liečenia,“ uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Smatana.
Nemocnica v Rožňave v pondelok prijala šiestich pacientov z miesta vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala pri obci Jablonov nad Turňou, informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, dvaja z pacientov boli prijatí s ťažkými zraneniami a museli podstúpiť operačný zákrok.
„Aktuálne sú v stabilizovanom stave a naďalej zostávajú v starostlivosti našich lekárov,“ konkretizovala Krejčíová s tým, že ďalší štyria pacienti boli prijatí so stredne ťažkými a s ľahšími zraneniami. Dvaja z nich zostávajú hospitalizovaní v nemocnici, ostatní boli prepustení do domácej liečby.
Nemocnica bezprostredne po nahlásení udalosti aktivovala trauma plán a bola plne pripravená na príjem väčšieho počtu pacientov. V podvečerných hodinách nemocnica očakáva aj návštevu ministra zdravotníctva.
Tri vrtuľníky vo vzduchu
Letecká záchranná služba Air Transport Europe krátko po poludní informovala, že na mieste nehody zasahujú tri záchranárske vrtuľníky. „Vzhľadom na počet zranených sa záchranársky vrtuľník z Košíc aktuálne vracia na miesto nehody už druhýkrát. Posádky leteckých záchranárov poskytujú na mieste neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečujú letecký transport najťažšie zranených pacientov do nemocníc,“ uviedli leteckí záchranári.
Železničná spoločnosť Slovensko informovala, že k zrážke vlakov došlo krátko po 10. hodine na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajky. Išlo o rýchliky R 913 a R 914 GEMERAN.
Vo vlakoch podľa hovorcu ZSSK Jána Bačeka volo do 80 cestujúcich a štyria zamestnanci železníc. Jeden zo zamestnancov utrpel vážnejšie zranenia a je v starostlivosti záchranárov, ostatní zamestnanci sú v poriadku. „Všetky informácie o zdravotnom stave cestujúcich a rozsahu zranení poskytujú záchranné zložky a polícia. Z našich štyroch kolegov, ktorí boli vo vlakoch, utrpel jeden vážnejšie zranenia a je v starostlivosti záchranárov. Ostatní traja sú v poriadku a spolupracujú pri evakuácii a poskytovaní informácií,“ ozrejmil Baček.
Generálny riaditeľ Železníc SR Ivan Bednárik vyhlásil, že trať pri Jablonove nad Turňou by po nehode mohla byť prejazdná v utorok 14. októbra. Na miesto smeruje technika, ktorá ju uvoľní, keď to vyšetrovanie umožní.
„ZSSK poskytuje súčinnosť a zabezpečuje starostlivosť o svojich cestujúcich a zamestnancov. Priebežne aktualizujeme informácie podľa vývoja situácie,“ doplnil Baček.
„Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov. Na trase je zabezpečená náhradná autobusová doprava,“ informoval dopravca.
Biskupi Bober a Stolárik sa modlia za zranených
Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom vyjadrili duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým zraneným a zasiahnutým železničnou nehodou.
„V modlitbách myslíme na všetkých zranených, ich rodiny i na všetkých, ktorých sa táto tragická udalosť dotkla. Vyprosujeme im silu, pokoj a rýchle uzdravenie,“ uviedli biskupi.
Zároveň vyjadrili úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, lekárom, zdravotníkom, policajtom a dobrovoľníkom, ktorí okamžite zasiahli a obetavo pomáhajú postihnutým. „Prosíme, aby ich Pán Boh posilnil v službe a udelil požehnanie všetkým, ktorí prinášajú nádej a úľavu v týchto ťažkých chvíľach,“ doplnili.
Politika bokom
Prezident Peter Pellegrini želá skoré uzdravenie všetkým zraneným po zrážke rýchlikov. Verí, že príčiny nehody sa podarí čím skôr vyšetriť. „Ďakujem všetkým záchranným zložkám za ich prácu. Verím, že sa príčiny nehody podarí čím skôr vyšetriť, aby ľudia na Slovensku mohli dôverovať bezpečnosti verejnej dopravy,“ napísala hlava štátu na sociálnej sieti.
Predseda vlády Robert Fico (Smer) vyjadril nádej, že pri nešťastí nebudú obete na životoch. Všetkým zraneným želá skoré uzdravenie. Napísal to na sociálnej sieti.
„Som v priamom kontakte s ministrom Rážom a ministrom vnútra Šutajom Eštokom, ktorí sú na ceste na miesto tragédie,“ informoval premiér. Dodal, že je proti akýmkoľvek predčasným záverom. „Preto príčiny tejto tragédie musí objasniť dôsledné vyšetrovanie,“ uzavrel.
Nehoda rýchlikov sa musí dôkladne vyšetriť, politika musí ísť teraz bokom. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na nehodu. „Zrážka dvoch rýchlikov je hrozným nešťastím. Zo všetkého najviac si teraz prajem, aby neboli žiadne obete na životoch a aby sa zranení čo najrýchlejšie zotavili,“ povedal Šimečka.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) na svojej sociálnej sieti napísala, že myslí na všetkých, ktorí boli účastníkmi vlakového nešťastia. „Všetkým zraneným želáme rýchle zotavenie,“ doplnila SaS.
„Boh ochraňuj všetkých, ktorí boli vo vlakoch,“ reagovalo hnutie Slovensko, ktoré poďakovalo všetkým záchranným zložkám za okamžitú pomoc. „Nech sa táto desivá zrážka dvoch rýchlikov na východe Slovenska skončí bez obetí na životoch a nech sú zranenia čo najmenšie,“ napísalo hnutie na sociálnej sieti.
Predseda strany Demokrati rovnako vyjadril podporu účastníkom nehody. „Myslím na všetkých, ktorých zasiahla zrážka vlakov v Jablonove nad Turňou. Všetci dúfame v rýchle zotavenie zranených, a verím, že tragédia nebude mať vážnejšie následky. Sme s vami,“ dodal Naď.