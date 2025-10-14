Pravda Správy Regióny Tento poklad nikto Slovensku nezoberie. Chlapík vyliezol na Rysy, aby ukázal, čo je najvzácnejšie

Pohľad z Rysov je pre hlavný hrebeň Vysokých Tatier priam charakteristický – otvára sa odtiaľ panoráma oboch strán hranice, slovenskej aj poľskej. Tento vrchol patrí medzi najnavštevovanejšie a najobľúbenejšie vyhliadkové miesta v celých Tatrách. Výstup naň je však náročný a vyžaduje si nielen dobrú fyzickú kondíciu, ale aj primeranú prípravu a skúsenosti s vysokohorským terénom. Možno z neho pozorovať napríklad majestátny Gerlachovský štít, ale aj mnohé iné vrcholy. Rysy sú zároveň symbolom spojenia Slovenska a Poľska – miestom, kde sa stretávajú turisti z oboch krajín s rovnakým obdivom k tatranskej kráse.

