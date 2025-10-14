V metropole Liptova vyrástlo unikátne centrum. Je jediným na celom Slovensku

Nové psychosociálne centrum v Liptovskom Mikuláši vybudovali v tamojšej nemocnici, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Sídli v podkroví psychiatrického pavilónu, ktorého priestory boli úplne zrekonštruované a zmodernizované po viac ako štvrťstoročí. Peniaze na to čerpali z Plánu obnovy a odolnosti, celkovo to stálo 655 437 eur. Samotná župa prispela sumou 240 482 eur.
Projekt realizovali od vlaňajšieho novembra. V rámci neho vymenili strešnú krytinu, okná, podlahy, rozvody a obnovili kúrenie. Zároveň zrekonštruovali sociálne zariadenia a pribudol nový výťah. Všetko nanovo vymaľovali a vybavili moderným nábytkom. Vznikli tam pracovne pre psychológov, terapeutické aj spoločenské miestnosti, kuchynka s jedálňou pre pacientov, tiež priestor pre pracovnú terapiu. Výjazdový tím centra bude mať k dispozícii nové auto.
Prepojenie odborníkov
Žilinská župa zdôraznila, že nové psychosociálne centrum bude poskytovať odbornú pomoc pacientom s dlhodobými psychickými ochoreniami – najmä tým s obmedzenou sociálnou adaptáciou. Cieľom je poskytnúť im starostlivosť v ich prirodzenom prostredí, predchádzať hospitalizáciám či skrátiť ich dĺžku. Zároveň chcú takto pomôcť pacientom po prepustení z ústavnej liečby vrátiť sa späť do spoločnosti.
„Je to ďalší krok k modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie. Liptovská nemocnica je jediné zdravotnícke zariadenie v kraji, ktoré takýto typ centra má, čo považujem za veľký prínos pre celý región,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
„Cieľom je, aby pacienti s psychickými ochoreniami dostali podporu v prostredí, ktoré ich vedie k návratu do bežného života a znižuje potrebu opakovaných hospitalizácií,“ zopakovala županka s tým, že v kraji sú jediní, ktorí takúto zdravotnú službu poskytujú.Čítajte aj Lekár Dobiáš o minútach po nehode vlakov: Triedenie zranených je kľúčové. Apeluje aj na príbuzných
„Projekt v liptovskej nemocnici vytvára ideálne podmienky na poskytovanie kontinuálnej a komunitnej starostlivosti o duševné zdravie,“ poznamenala šéfka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková. „Prepojením odborných tímov, psychológov, terapeutov a sociálnych pracovníkov vznikol priestor, kde pacient dostáva komplexnú podporu,“ hovorí. Zároveň tvrdí, že ich psychosociálne centrum nie je jediným iba v rámci kraja, ale na celom Slovensku.
„Je rozdiel medzi takýmto zariadením a centrom pre psychologickú podporu. Potom je ešte jedna forma a tou je denný psychologický stacionár, ktorý otvárajú mestá. Každopádne je to úplne iná verzia,“ podotkla.
Destigmatizácia pacienta
„Naše zariadenie budeme nazývať, v rámci destigmatizácie pacienta, že chodí na psychiatriu a podobne, aj centrum duševného zdravia. Na takýchto projektoch sa pracuje už aj inde v Európe. Napríklad ja som to videla, asi pred dvomi rokmi, v Taliansku,“ pokračovala s tým, že mnohí potrebujú po liečbe práve psychosociálnu starostlivosť.
„V našom centre dostane pacient kvalitnú psychologickú či psychiatrickú podporu, pričom sa pravidelne môže zúčastniť na skupinových terapiách. Sociálny pracovník sa zase venuje integrácii do spoločnosti, alebo pomôže pri vybavovaní rôznych problémových vecí, ktoré človek s psychickou poruchou potrebuje,“ ozrejmila.
Teší ju, že na Slovensku sa im takéto centrum podarilo vybudovať, z Plánu obnovy, ako prvým. „Teraz sme to skolaudovali, no potrebujeme ešte dokončiť administratívne záležitosti. Kvôli povoleniam plánujeme spustiť prevádzku do dvoch mesiacov,“ podotkla Pekarčíková. Objasnila, že na dennej báze sa toto zariadenie postará napríklad o pacientov s maniodepresívnymi chorobami, ktorí sú nastavení na liečbe, no potrebujú ešte rôzne terapeutické tréningy alebo trvalejšiu pomoc psychológa.
„Tiež nastavenie súkromného či spoločenského života. Tým pádom budú títo ľudia chodiť na terapie pokračujúc ďalej. Indikuje im to lekár, ktorý ich, či už po hospitalizácii alebo ambulantne, nastaví na liečbu a zaradí priamo do tohto terapeutického prostredia,“ priblížila. Pacient vďaka tomu neskončí opäť v nemocnici len preto, že mu dostatočne nezaberajú lieky, prípadne nemá dobre nastavenú liečbu. Celkovo bude v centre pôsobiť niekoľko ambulancií. „Psychiatrické a psychologické, plus sú tam terapeutická miestnosť a ďalšie ergoterapeutické,“ doplnila Pekarčíková.