Polícia našla v jednom z bytov v Bratislave mŕtveho novorodenca

Policajti našli na Nobelovej ulici v Bratislave telo novorodenca bez známok života. Nachádzalo sa v priestoroch jedného z bytov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

14.10.2025 10:21
Polícia v súvislosti s nálezom aktuálne vykonáva potrebné úkony. „Vzhľadom k aktuálne vykonávaným procesným úkonom, ako aj s prihliadnutím na citlivosť prípadu, bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ povedala Bartošová.

