Polícia v súvislosti s nálezom aktuálne vykonáva potrebné úkony. „Vzhľadom k aktuálne vykonávaným procesným úkonom, ako aj s prihliadnutím na citlivosť prípadu, bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ povedala Bartošová.Čítajte viac Pod Mostom SNP našli telo 70-ročného muža
Polícia našla v jednom z bytov v Bratislave mŕtveho novorodenca
Policajti našli na Nobelovej ulici v Bratislave telo novorodenca bez známok života. Nachádzalo sa v priestoroch jedného z bytov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Čítajte viac Vražda dievčatiek v Ružinove má mrazivé pozadie. Zločin matka plánovala, chcela zomrieť s nimi