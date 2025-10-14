„Návrat 90. rokov.“ Chránenú Vydricu rozkopali bagre, mesto podáva protest

„Neznáme osoby s použitím ťažkej techniky výrazne zasiahli do koryta Vydrice. Zmenili jeho tok, vybágrovali jeho dno, a to bez akéhokoľvek súhlasu. Vydrica je vo štvrtom stupni ochrany a je to biotop chráneného a vzácneho raka riavového,“ približuje Mrva domnievajúc sa, že došlo k porušeniu zákona o vodách, o ochrane pred povodňami i ochrane prírody a krajiny.
Počas dozoru však podľa neho identifikovali viaceré závažné veci, a to prekážky v koryte Vydrice, obnažené káble v koryte či rozpadávajúce sa stavby a ruiny, ako aj podmyté kontajnery. Podľa viceprimátora sú to problémy, ktoré môžu pri povodni spôsobiť zdutie hladiny Vydrice s vážnym dosahom na majetok mesta, ale najmä na život a zdravie obyvateľov. Pripomína, že na problémy hlavné mesto upozorňuje dlhodobo a s majiteľom ruín vedie viaceré súdne spory.
Chátrajúci skelet niekdajšej reštaurácie stojí na pozemkoch štátneho podniku Lesy SR i na pozemkoch hlavného mesta, problém podľa magistrátu je, že majiteľ ruín areál oplotil vrátane vodného toku. Jeho oplotenie zamedzuje nielen efektívnemu manažmentu pri povodni zo strany vodohospodárov, ale tiež možnosti kontroly i údržbe mestských pozemkov.
Situáciu kritizuje aj starosta Nového Mesta Matúš Čupka. V tejto súvislosti zároveň informuje o pripravovanom územnom pláne zóny Hornej Mlynskej doliny. „Tento územný plán chráni Železnú studničku pred developerskými snahami a bytovou výstavbou, ale zároveň otvára cestu k rozumným riešeniam, ako zlepšiť infraštruktúru pre návštevníkov, ochrániť prírodu a odstrániť staré problémy, ktoré tu strašia celé generácie,“ podotýka Čupka na sociálnej sieti.
V súvislosti s podozrením zo zásahu do koryta Vydrice v oplotenom areáli už Mestské lesy v Bratislave kontaktovala aj polícia. Pre TASR to potvrdil riaditeľ mestskej organizácie Marek Páva. „Príslušníkom polície sme poskytli súčinnosť aj informácie, ktorými sme disponovali,“ uviedol Páva.Čítajte viac Zrýchlene a bez diskusie. Taraba pretláča zmeny v envirofonde v turborežime, podľa Szabovej porušuje zákon
Negatívne zároveň vníma aj samotné oplotenie mestských pozemkov v areáli, ktoré tam podľa neho dlhodobo drží majiteľ skeletu. Mestské lesy sú tak pri starostlivosti o časť lesných porastov odkázané na jeho súčinnosť, čo je podľa riaditeľa prácne a neflexibilné, napríklad pri odstraňovaní nebezpečných stromov na chodníku medzi mlynom Klepáč a Železnou studničkou.
Polícia na otázky TASR zatiaľ nereagovala.