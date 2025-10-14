Odpad zo Skalice nechceme. Pre skládku rastie v malej obci napätie, profesorka sa k slovu nedostala, politik áno

Starosta obce Mokrý Háj David Schiller oficiálne oslovil vedenie mesta Skalica listom, v ktorom upozorňuje na dlhodobý problém so skládkou komunálneho odpadu nachádzajúcou sa na území obce. Ako uvádza, skládka už viac ako 30 rokov slúži na ukladanie odpadu vyvážaného z mesta Skalica. Aktuálna situácia podľa neho vyvoláva rastúce napätie medzi obyvateľmi Mokrého Hája, ktorí nesúhlasia s ďalším rozširovaním či záťažou.
„Rozumieme tomu, že odpadové hospodárstvo je zložitá téma vyžadujúca kompromisy, no musím otvorene povedať, že medzi našimi obyvateľmi rastie frustrácia a nesúhlas. Ľudia dlhodobo znášajú dopady odpadovej politiky, ktorá sa ich každodenne dotýka," uviedol starosta David Schiller.
Starosta zároveň priznáva, že pozorne sleduje verejnú diskusiu, ktorá v Skalici v posledných mesiacoch prebieha ohľadom možnej výstavby novej spaľovne odpadu. Hoci obec Mokrý Háj zatiaľ nechce vstupovať do hodnotení tohto zámeru, považuje za nevyhnutné otvoriť konštruktívny dialóg o ďalšom smerovaní regionálneho odpadového hospodárstva. Na minulotýždňovom verejnom prerokovaní zámeru výstavby Centra ekologického hospodárstva sa starosta Schiller pokúsil vyzvať prítomných na odbornú diskusiu, no jeho snahu zastavila aktivistka a riaditeľka Západoslovenských tlačiarní Skalica Želmíra Macháčková a politik Miroslav Suja z hnutia Republika. Keď totiž starosta požiadal prítomnú renomovanú odborníčku z Technickej univerzity v Košiciach, aby porovnala vplyv skládok a moderných ZEVO zariadení, aktivistka Želmíra Macháčková jej odmietla dať priestor so slovami „pani profesorka nemusí vôbec odpovedať, my tu riešime spaľovňu". Slovo si vzal následne Suja. „Vieme odpoveď pani profesorky a na to nepotrebujeme byť ani profesori, aby sme vedeli, že toto (mechanicko-biologické uloženie odpadu) je lepšie," vyhlásil Suja za búrlivého potlesku prítomnej časti obyvateľov Skalice.
Obec Mokrý Háj vyzýva mesto Skalica ako svojho dlhoročného partnera na odborný a vecný dialóg o tom, ako ďalej postupovať v tejto citlivej téme. Podľa vedenia obce je súčasný stav dlhodobo neudržateľný a je potrebné hľadať nové riešenia. V rámci samosprávy obec aktuálne reálne prehodnocuje ďalšie fungovanie skládky, vrátane možnosti obmedziť alebo úplne ukončiť dovoz odpadu z iných obcí, uvádza sa v liste primátorke. „Nie je to ľahké rozhodnutie, ale cítim, že prišiel čas o tejto otázke hovoriť otvorene,“ konštatoval starosta Schiller.