Golfové ihrisko v Rajeckých Tepliciach je súčasťou miestneho parku, obklopené zeleňou a lesmi s výhľadom na Rajeckú dolinu. Širokej verejnosti je prístupné – prísť môžete kedykoľvek, zakúpiť si lístky a hneď hrať. Na osemnástich jamkách sa hrá v tichom prostredí, ktoré dotvára aj miestna železnička popri areáli, po ktorej premáva Rajecká Anča. Po hre si návštevníci môžu oddýchnuť na lavičkách pri chodníkoch alebo sa občerstviť v bufete. K dispozícii sú aj doplnkové služby – požičanie bicyklov, kolobežiek či vybavenia na diskgolf, ktorý sa hrá podobne ako tradičný golf, no namiesto palice a loptičky pri ňom hráči používajú lietajúci disk. Park je príjemným miestom, kde si každý nájde to svoje.
Takto vyzerá raj uprostred Slovenska. Park plný pokoja aj dobrodružstva láka množstvo ľudí
Park pri hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach je pokojné miesto, kde sa príroda spája s históriou kúpeľného mesta. Popri chodníkoch lemovaných zeleňou sa nachádzajú lavičky, z ktorých je nádherný výhľad na vrch Skalka. V lete park ožíva vôňou kvetov a spevom vtákov, v zime pôsobí ticho a rozprávkovo. Obľubujú ho nielen kúpeľní hostia, ale aj miestni obyvatelia, ktorí sem chodia na prechádzky či oddych. Atmosféru parku dotvára blízkosť termálnych prameňov a pohoria Strážovských vrchov, ktoré vytvárajú jedinečné prírodné kulisy.