Pravda Správy Regióny Sú tajné a hlboko pod zemou? Zákutia obrovského úkrytu pre civilné obyvateľstvo ukázali v Banskej Bystrici

Sú tajné a hlboko pod zemou? Zákutia obrovského úkrytu pre civilné obyvateľstvo ukázali v Banskej Bystrici

Záhadné chodby, plynové masky, odmorovacie súpravy a rôzne iné núdzové ochranné prostriedky odhalili v podzemí bývalej základnej školy, ktorá už roky nefunguje. Teraz tam predstavili projekt, aký inde na Slovensku neexistuje. V tamojšom úkryte, s kapacitou pre viac ako päťsto ľudí, vznikol špeciálny vzdelávací priestor, v ktorom môžu jeho tajomné zákutia odhaľovať mladí ľudia z celej republiky.

14.10.2025 20:30
debata (4)
Unikátny podzemný úkryt
Video
Zdroj: TV Pravda

V autentickom prostredí úkrytu civilnej ochrany vznikol unikátny vzdelávací priestor, ktorý na Slovensku nemá obdobu. V podzemí bývalej Základnej školy na Magurskej ulici v Banskej Bystrici, ktorej brány sa pre žiakov zatvorili pred pätnástimi rokmi, to začalo „žiť“. V zrenovovanom úkryte sa totiž nachádza jedinečná expozícia predmetov civilnej ochrany zozbieraných z celého Slovenska.

Originálny edukačný priestor je výsledkom spolupráce mesta a Občianskeho združenia Ochranné stavby, ktoré úkryt zrevitalizovalo a vybavilo expozíciou. Teraz už slúži žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa tam počas exkurzií dozvedajú, ako sa správať v krízových situáciách a čo všetko obnáša fungovanie úkrytov civilnej ochrany.

Úkryt civilnej ochrany v podzemí bývalej...
Úkryt civilnej ochrany v podzemí bývalej...
+10Úkryt civilnej ochrany v podzemí bývalej...

Zážitok je lepší ako učebnica

Mesto so spomínaným združením vstúpilo do zmluvného vzťahu a poskytlo mu do užívania priestory úkrytu s tým, že ich zrevitalizuje, doplní exponátmi a bude tam poskytovať vzdelávacie aktivity. Nadšenci to teda vypratali, vyčistili, vymaľovali a vymenili osvetlenie. Zároveň tam vytvorili prednáškovú miestnosť s kapacitou tridsať miest na sedenie. Celkovo sa však, v prípade núdze, do tohto podzemia zmestí 550 ľudí.

Stála expozícia je rozdelená do kategórií ako spojovacia technika, chemický prieskum, dozimetrické prístroje, filtroventilačné zariadenia, protichemická ochrana či zdravotnícke pomôcky. V prednáškovej miestnosti je k dispozícii rôzna literatúra o civilnej ochrane aj ochranných stavbách.

„Som rád, že v meste vznikol priestor s pridanou hodnotou, aký hocikde nenájdete. Autentické prostredie krytu a technika, ktorú tu návštevníci uvidia, ponúkajú vzdelávací zážitok, ktorý nenahradí žiadna učebnica,“ zdôraznil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. „Mal som možnosť touto expozíciou prejsť – je zostavená veľmi pútavo a zaujímavo,“ podotkol.

psychosociálne centrum, nemocnica, Liptovský Mikuláš Čítajte aj V metropole Liptova vyrástlo unikátne centrum. Je jediným na celom Slovensku

Primátor pripomenul, že ide o pilotný projekt, ktorý v našich končinách nemá obdobu. „Je to reálny CO kryt, ktorý by v prípade konfliktu slúžil obyvateľom na ukrytie. Teraz je vybavený historickými exponátmi ale aj takými, ktoré možno použiť aj v súčasnej dobe,“ vysvetlil. „Je to dobrá myšlienka, ktorá môže byť inšpiráciou aj pre ostatné samosprávy,“ mieni. Doplnil, že ventilačné zariadenia sú funkčné a v rámci prehliadky si tam každý príde na svoje.

Jediný svojho druhu

Renovácia krytu trvala zhruba rok, pričom exponáty získalo združenie viacerými cestami – dostalo ich darom od rôznych subjektov, členovia ich našli pri svojej historicko-bádateľskej činnosti, zakúpili v bazároch či aukciách alebo zachránili z pivníc.

„Je to zrejme nevšedný koníček, ale nás v tíme jednoducho baví civilná ochrana. Myšlienku vytvorenia vzdelávacieho strediska v úkryte sme mali už dlho,“ hovorí predseda združenia Ochranné stavby Tomáš Sliačan. „Vlani sme oslovili mesto Banská Bystrica a výsledkom je produktívna spolupráca. Veľmi sa teším, že sme dostali voľnú ruku a expozíciu sme mohli vytvoriť podľa našich predstáv. Ešte však máme ďalšie plány, ako napríklad doplniť interaktívne exponáty,“ povedal.

Úkryt civilnej ochrany v podzemí bývalej... Foto: Eva Štenclová, Pravda
žiaci, úkryt, Banská Bystrica Úkryt civilnej ochrany v podzemí bývalej základnej školy v Banskej Bystrici umožňuje žiakom spoznávať jeho zákutia.

Sliačan priblížil, že priestor, ktorý je už pre žiakov perfektne pripravený, bol predtým zaprataný množstvom nepotrebných vecí z bývalej základnej školy. „Hovorím o nábytkoch, laviciach, stoličkách. Vypratanie bola prvá etapa a nasledovala druhá – celé to vyčistiť, vymaľovať a vydezinfikovať. V tretej etape sme sem už doniesli exponáty,“ spresnil. Vzdelávacie činnosti sú už, od tohto školského roka, spustené.

„Čiže žiaci prídu do našej prednáškovej miestnosti, vypočujú si nejaké všeobecné informácie o úkrytoch, ich rozdelení, určení a ich histórii. Dozvedia sa tiež, čo je nutné si sem priniesť a ako sa tu správať,“ objasnil. V ďalšej časti prehliadky sa zoznámia s technologickým vybavením, pričom môžu nahliadnuť do jednotlivých priestorov a na vlastné oči vidieť exponáty bezprostredne súvisiacich s civilnou ochranou.

Šéf združenia pokračoval, že na Slovensku sa podobné vzdelávacie strediská síce nachádzajú, no nie je to to isté. „My sme toto múzeum vytvorili v inom type úkrytu. Tento je určený pre obyvateľstvo – je veľkokapacitný, už novší. A práve takýto sa nikde u nás nenachádza,“ tvrdí.

Robert Fico, ústava, komunálne voľby Čítajte aj Smer posilnila novela ústavy, chce odložiť voľby. Odborníci: Z návrhu by ťažila aj opozícia, potrebovať bude aj KDH

Špeciálny je aj tým, že robia výklady s lektormi. Pre budúcnosť rozmýšľajú aj so sprístupnením pre širšiu verejnosť, no s mestom sa dohodli, že prvý rok to, skúšobne, umožnia len školám. „Uvidíme, ako to bude fungovať,“ poznamenal Sliačan. Niektoré školy už túto prehliadku zaraďujú do svojich účelových cvičení o ochrane človeka a prírody, známych pod názvom branné cvičenia.

S nápadom na tento projekt vraj prišli aj kvôli šíreniu nepravdivých informácií. „Napríklad takých, že úkryty sú tajné, hlboko pod zemou a dá sa v nich prebývať mesiace či roky. Nie je to pravda, takže sa snažíme postupovať tak, že deťom vysvetlíme, prečo sa stavali a na čo slúžia,“ uzavrel Sliačan.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Banská Bystrica #Banskobystrický kraj #civilná ochrana
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"