Sú tajné a hlboko pod zemou? Zákutia obrovského úkrytu pre civilné obyvateľstvo ukázali v Banskej Bystrici

V autentickom prostredí úkrytu civilnej ochrany vznikol unikátny vzdelávací priestor, ktorý na Slovensku nemá obdobu. V podzemí bývalej Základnej školy na Magurskej ulici v Banskej Bystrici, ktorej brány sa pre žiakov zatvorili pred pätnástimi rokmi, to začalo „žiť“. V zrenovovanom úkryte sa totiž nachádza jedinečná expozícia predmetov civilnej ochrany zozbieraných z celého Slovenska.
Originálny edukačný priestor je výsledkom spolupráce mesta a Občianskeho združenia Ochranné stavby, ktoré úkryt zrevitalizovalo a vybavilo expozíciou. Teraz už slúži žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa tam počas exkurzií dozvedajú, ako sa správať v krízových situáciách a čo všetko obnáša fungovanie úkrytov civilnej ochrany.
Zážitok je lepší ako učebnica
Mesto so spomínaným združením vstúpilo do zmluvného vzťahu a poskytlo mu do užívania priestory úkrytu s tým, že ich zrevitalizuje, doplní exponátmi a bude tam poskytovať vzdelávacie aktivity. Nadšenci to teda vypratali, vyčistili, vymaľovali a vymenili osvetlenie. Zároveň tam vytvorili prednáškovú miestnosť s kapacitou tridsať miest na sedenie. Celkovo sa však, v prípade núdze, do tohto podzemia zmestí 550 ľudí.
Stála expozícia je rozdelená do kategórií ako spojovacia technika, chemický prieskum, dozimetrické prístroje, filtroventilačné zariadenia, protichemická ochrana či zdravotnícke pomôcky. V prednáškovej miestnosti je k dispozícii rôzna literatúra o civilnej ochrane aj ochranných stavbách.
„Som rád, že v meste vznikol priestor s pridanou hodnotou, aký hocikde nenájdete. Autentické prostredie krytu a technika, ktorú tu návštevníci uvidia, ponúkajú vzdelávací zážitok, ktorý nenahradí žiadna učebnica," zdôraznil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. „Mal som možnosť touto expozíciou prejsť – je zostavená veľmi pútavo a zaujímavo," podotkol.
Primátor pripomenul, že ide o pilotný projekt, ktorý v našich končinách nemá obdobu. „Je to reálny CO kryt, ktorý by v prípade konfliktu slúžil obyvateľom na ukrytie. Teraz je vybavený historickými exponátmi ale aj takými, ktoré možno použiť aj v súčasnej dobe,“ vysvetlil. „Je to dobrá myšlienka, ktorá môže byť inšpiráciou aj pre ostatné samosprávy,“ mieni. Doplnil, že ventilačné zariadenia sú funkčné a v rámci prehliadky si tam každý príde na svoje.
Jediný svojho druhu
Renovácia krytu trvala zhruba rok, pričom exponáty získalo združenie viacerými cestami – dostalo ich darom od rôznych subjektov, členovia ich našli pri svojej historicko-bádateľskej činnosti, zakúpili v bazároch či aukciách alebo zachránili z pivníc.
„Je to zrejme nevšedný koníček, ale nás v tíme jednoducho baví civilná ochrana. Myšlienku vytvorenia vzdelávacieho strediska v úkryte sme mali už dlho,“ hovorí predseda združenia Ochranné stavby Tomáš Sliačan. „Vlani sme oslovili mesto Banská Bystrica a výsledkom je produktívna spolupráca. Veľmi sa teším, že sme dostali voľnú ruku a expozíciu sme mohli vytvoriť podľa našich predstáv. Ešte však máme ďalšie plány, ako napríklad doplniť interaktívne exponáty,“ povedal.
Sliačan priblížil, že priestor, ktorý je už pre žiakov perfektne pripravený, bol predtým zaprataný množstvom nepotrebných vecí z bývalej základnej školy. „Hovorím o nábytkoch, laviciach, stoličkách. Vypratanie bola prvá etapa a nasledovala druhá – celé to vyčistiť, vymaľovať a vydezinfikovať. V tretej etape sme sem už doniesli exponáty,“ spresnil. Vzdelávacie činnosti sú už, od tohto školského roka, spustené.
„Čiže žiaci prídu do našej prednáškovej miestnosti, vypočujú si nejaké všeobecné informácie o úkrytoch, ich rozdelení, určení a ich histórii. Dozvedia sa tiež, čo je nutné si sem priniesť a ako sa tu správať,“ objasnil. V ďalšej časti prehliadky sa zoznámia s technologickým vybavením, pričom môžu nahliadnuť do jednotlivých priestorov a na vlastné oči vidieť exponáty bezprostredne súvisiacich s civilnou ochranou.
Šéf združenia pokračoval, že na Slovensku sa podobné vzdelávacie strediská síce nachádzajú, no nie je to to isté. „My sme toto múzeum vytvorili v inom type úkrytu. Tento je určený pre obyvateľstvo – je veľkokapacitný, už novší. A práve takýto sa nikde u nás nenachádza," tvrdí.
Špeciálny je aj tým, že robia výklady s lektormi. Pre budúcnosť rozmýšľajú aj so sprístupnením pre širšiu verejnosť, no s mestom sa dohodli, že prvý rok to, skúšobne, umožnia len školám. „Uvidíme, ako to bude fungovať,“ poznamenal Sliačan. Niektoré školy už túto prehliadku zaraďujú do svojich účelových cvičení o ochrane človeka a prírody, známych pod názvom branné cvičenia.
S nápadom na tento projekt vraj prišli aj kvôli šíreniu nepravdivých informácií. „Napríklad takých, že úkryty sú tajné, hlboko pod zemou a dá sa v nich prebývať mesiace či roky. Nie je to pravda, takže sa snažíme postupovať tak, že deťom vysvetlíme, prečo sa stavali a na čo slúžia,“ uzavrel Sliačan.