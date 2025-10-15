Na D1 pred Bratislavou došlo k tragickej nehode, doprava je obmedzená

„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v čase krátko pred 04.45 h,“ uviedla hovorkyňa. Priblížila, že obe vozidlá po nehode skončili mimo vozovky. „Vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ dodala Bartošová.
Polícia žiada vodičov o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.Čítajte viac Nehoda na Kysuciach, zrážka dvoch áut s kamiónom: Traja zranení, vodiča vymrštilo z auta