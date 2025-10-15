Pravda Správy Regióny Na D1 pred Bratislavou došlo k tragickej nehode, doprava je obmedzená

Na D1 pred Bratislavou došlo k tragickej nehode, doprava je obmedzená

Na diaľnici D1 na 33. kilometri v smere do Bratislavy došlo v stredu ráno k dopravnej nehode dodávky a nákladného auta. Vodič dodávky pri nehode zomrel. Doprava je obmedzená. Diaľnica je v tomto úseku prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu, informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

15.10.2025 08:13
„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v čase krátko pred 04.45 h,“ uviedla hovorkyňa. Priblížila, že obe vozidlá po nehode skončili mimo vozovky. „Vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ dodala Bartošová.

Polícia žiada vodičov o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.

