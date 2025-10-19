Hrad, ktorý mal zmiznúť z mapy, znovu vstáva. Odborníci v ňom objavili fresky svätcov aj stopy dávnych bojov

Ešte pred pár rokmi nevedeli niektorí turisti nájsť zvyšky hradu ani podľa mapy. Sem – tam aj miestni obyvatelia odrádzali od návštevy hradu so slovami, že tam nič nevidno a ani niet čo obdivovať.
Pozorné oko si však už vtedy všimlo, náznaky stavieb v teréne. Najvýraznejšie bola valcová veža a nedala sa prehliadnuť ani hradná priekopa s hĺbkou niekoľko metrov. Všetko sa zmenilo pred troma rokmi, keď začali práce na obnove a konzervácii hradných múrov. Po stáročiach sa tak ukazujú zbytky muriva, vďaka ktorým sa črtá pôvodné rozloženie hradu.
Sokoly na Sokoli
Najimpozantnejšou odkrytou časťou hradu je valcová veža s úctyhodnými rozmermi. Navyše sa chlapi, ktorí pracujú na hrade prekopali až na pôvodnú úroveň podlahy. „Hrúbka múrov dosahuje štyri metre. Priemer veže je celkovo desať metrov. Výška je pôvodná, akurát sme zhruba pol metra nadmurovali ochrannú vrstvu. Vežu sme vyčistili až na dno. Vo vnútri boli spadnuté kamenné články – ostenia. Takže je možné, že vstup do veža bol nižšie a boli osadené priamo tam," myslí si koordinátor projektu Martin Sárossy.
Pri takej hrúbke mohla viesť do vyšších poschodí veže aj vnútorná chodba. Navyše veže mohla dosahovať výšku 12 až 15 metrov. Ozaj, názov obce a hradu Sokoľ nie je náhodní. Kedysi tu sídlili sokoliari. „Je to veľmi pravdepodobné. Inak, sokoly tu stále sú. Počas murovania sme ich stále začuli. Ako ornitológ mám možnosť ich tu pozorovať. Pravdepodobne ide o sokoly sťahovavé," priblížil Sárossy.
Teší ho, že konečne po dlhých stáročiach konečne vidno hradnú vežu, ktorú chceme odprezentovať. „A každý návštevník hradu si môže vychutnať pohľad na ňu. Navyše tu nájde aj informačné tabule s vyobrazeniami možnej podoby hradu. Spolupracujeme s historikom Antonom Medvecom. Vyznačili sme aj prístupovú cestu. Ešte keď som sem prišiel v roku 2001 už som mohol vnímať, ako asi vyzeral areál hradu,“ uviedol Sárossy.
Kaplnka ako bonus
Ocenil aj vyobrazenie hradu na staršej tabuli, ktorá je tu už dlhé roky. „Autorom je pán Plaček, ktorý ako prvý nakreslil prvú podobizeň hradu trafil okrúhly pôdorys obrannej veže. Ale druhá veža, ktorú voláme obytná nemala štvorcový, ale okrúhly pôdorys. No niet mu čo vyčítať. Keďže hrad ešte nebol vôbec odkrytý, nemohol to vedieť," vysvetli Sárossy.
V ďalšej časti predpokladal autor prvotnej kresby hradu hlavnú vstup do pevnosti. V jej blízkosti tohto miesta ale „hradári" natrafili pri odkrývaní na nečakaný nález. „Pravdepodobne sa tu nachádzala hradná kaplnka, ktorej základy sme našli. Ako vieme, že to mohla byť kaplnka? Našli sme tu zvyšky fresiek s motívmi, na ktorých je vyobrazený buď Kristus, alebo nejaký svätec," dodal Sárossy.
Upresnil, že išlo o kolorované kusy omietok. „V jednej časti bolo krásne zachované oko a svätožiara. To dokazuje, že to bol určite honosný hrad. Zrejme bol sídlom nejakej rodiny vtedajších oligarchov. Z okolitých hradov bol asi jediný, ktorý spĺňal túto funkciu. Naopak, v tejto súvislosti nemožno uvažovať o okolitých hradoch Kysak a Obišovce," uzavrel Sárossy.
Cenné nálezy: mince aj zbrane
Hrad postupne odkrýva svoje tajomstvá. Medzi najcennejšie nálezy patri minca vyrazená pri príležitosti svadby kráľa Karola Róberta a Alžbety. Dostali ju pravdepodobne len tí, ktorí sa osobne zúčastnili na svadbe.
Prvá písomná zmienka o hrade Sokoľ je z roku 1299, neskôr sa v roku 1311 spomína v reverze rodu Omodejovcov ako pohraničný hrad v pohorí Čiernej hory. O čosi neskôr, v roku 1405 kráľ Žigmund vyhlásil hrad za kráľovský. No v roku 1423 ho ten istý kráľ daroval bratom Matúšovi a Imrichovi z Pavloviec spolu s väčšinou okolitých obcí.Čítajte viac Biela Noc mení Košice na umelecké plátno: mesto sa premenilo na galériu pod holým nebom
Hrad aj dedina Sokoľ mali svoje opodstatnenie aj z hospodárskeho hľadiska. V obci sa platilo mýto za drevo- plte plavené po Hornáde, čo dokumentuje listina z roku 1423. Kráľ Žigmund rozhodol o definitívnom osude hradu v roku 1429. Spolu s okolitými obcami ho dostali Košice ako kráľovské mesto. Podmienkou daru bolo, že sa hrad zrúca. Dôvodom mali byť obavy z toho, že sa tu môžu usídliť zbojníci a rôzne živly. V roku 1440 sa uvádza už ako ruina.
Archeologický výskum ukázal, že hrad bol väčší, ako sa pôvodne predpokladalo. Pred obrovskou priekopu s valom bolo veľké predhradie, ktoré ukrývalo stopy bojov. Našli sa tu hroty šípov a niekoľko tesákov. To svedčí o tom, že vtedajšia hradná posádka nevydala Košičanom hrad dobrovoľne a museli oň bojovať.