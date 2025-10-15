Pravda Správy Regióny VIDEO: Trýznil expriateľku. Polícia sa pri zásahu s agresorom nemaznala

Policajti zadržali v bratislavskom byte násilníka, na rozhodnutie o svojom osude už čaká vo väzbe. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky vyslali v sobotu 11. októbra krátko po 1:30 na preverenie oznámenia o konflikte v byte na ulici Ondreja Štefanku v Petržalke.

Policajti zistili, že v byte na deviatom poschodí sa nachádza 28-ročný muž so svojou 22-ročnou bývalou priateľkou. Muž ženu fyzicky napádal, obmedzoval jej osobnú slobodu, vyhrážal sa jej zabitím, pričom z bytu bolo počuť krik a volanie o pomoc. Na miesto privolali aj policajného vyjednávača. Po komunikácii policajtov s páchateľom, ženu nakoniec pustil na chodbu. V tom momente sa podarilo policajtom vniknúť do bytu a muža zadržať.

Vyšetrovateľ obvinil 28-ročného Christiana Š. z Považskej Bystrice z trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom obmedzovania osobnej slobody, porušovania domovej slobody a trestným činom nebezpečného vyhrážania. V prípade preukázania viny pred súdom mu trest odňatia slobody vo výške štyri až desať rokov.

