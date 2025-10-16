Pravda Správy Regióny Požiar traktora neďaleko Dunajskej Stredy spôsobil škodu 70 000 eur

Požiar traktora neďaleko Dunajskej Stredy spôsobil škodu 70 000 eur

Hasiči zasahovali v stredu podvečer pri požiari traktora s mulčovačom na poli v katastrálnom území obce Rohovce v okrese Dunajská Streda. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha, ktorá spôsobila škodu vo výške 70 000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

16.10.2025 11:12
požiar Foto:
Hasiči zasahovali v stredu 15. októbra 2025 pri požiari traktora s mulčovačom na poli v katastrálnom území obce Rohovce v okrese Dunajská Streda.
debata
Protest farmárov v Bratislave
Video

Na mieste udalosti zasahovali hasiči zo Šamorína spolu s dobrovoľnými hasičmi obce Rohovce. Požiar lokalizovali a následne zlikvidovali pomocou viacerých prúdov. Pri udalosti sa nikto nezranil.

„Zásah prebiehal za súčasného ochladzovania okolitého porastu, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu požiaru. Počas zásahu, ako aj po jeho ukončení vykonávali prieskum termovíznou kamerou s cieľom vyhľadania skrytých ohnísk a potvrdenia úplnej likvidácie požiaru,“ dodali hasiči.

požiar retro Ružinov Čítajte viac Požiarom v bratislavskom Ružinove vznikla škoda vo výške asi 600-tisíc eur
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #požiar #Dunajská Streda #traktor
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"