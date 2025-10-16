Požiar traktora neďaleko Dunajskej Stredy spôsobil škodu 70 000 eur

Na mieste udalosti zasahovali hasiči zo Šamorína spolu s dobrovoľnými hasičmi obce Rohovce. Požiar lokalizovali a následne zlikvidovali pomocou viacerých prúdov. Pri udalosti sa nikto nezranil.
„Zásah prebiehal za súčasného ochladzovania okolitého porastu, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu požiaru. Počas zásahu, ako aj po jeho ukončení vykonávali prieskum termovíznou kamerou s cieľom vyhľadania skrytých ohnísk a potvrdenia úplnej likvidácie požiaru,“ dodali hasiči.Čítajte viac Požiarom v bratislavskom Ružinove vznikla škoda vo výške asi 600-tisíc eur