Koniec po 16 rokoch. Richard Rybníček už nebude kandidovať za primátora

„Po 16 rokoch vo funkcii primátora cítim, že je čas urobiť krok späť, oddýchnuť si a nechať priestor novým ľuďom. Politika totiž nemá byť živnosť, ale služba. Pre mňa bolo vedenie mesta vždy viac než len práca, bolo to osobné poslanie. Nadväzoval som aj na odkaz svojho otca, ktorý bol v Trenčíne známy a vážený. Pokora a úcta k mestu boli tým, čo ma po celé roky hnalo vpred,“ uviedol Rybníček.
Ako dodal, Trenčín dnes stojí pevne na nohách, má silnú komunitu a veľký potenciál. Zdôraznil potrebu silnej komunálnej politiky.
„Ako človek Novembra ’89 žijem vo viere v slobodu, demokraciu a našu príslušnosť k civilizovanému západnému svetu. Dnes mi záleží na tom, aby tieto hodnoty nezanikli,“ zdôraznil Rybníček s tým, že svoje skúsenosti a pohľad na krajinu bude zverejňovať v pravidelných podcastoch na sociálnej sieti.Čítajte viac Rybníček: Pre konsolidáciu nebudú mať mestá a obce financie na rozvoj