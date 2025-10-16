Pravda Správy Regióny Náklady sú v miliónoch. Bratislava po rokoch rozbieha veľkú rekonštrukciu trojice námestí

Mesto Bratislava začína s realizáciou roky avizovaného projektu Živé námestie, ktorého cieľom je premena a zjednotenie trojice námestí v centre hlavného mesta, a to Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia.

16.10.2025 13:42 , aktualizované: 14:10
Ide o jedno z najfrekventovanejších verejných priestranstiev, ktoré podľa samosprávy pôsobí neurčitým a nesúrodým dojmom. Práce sú rozdelené na etapy, prvú z nich spustili vo štvrtok. Najprv sa má zmeniť Námestie SNP, následne Námestie Nežnej revolúcie a neskôr aj Kamenné námestie. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač.

„Som veľmi rád, že môžeme dnes ohlásiť začiatok rekonštrukcie asi najvýznamnejšieho mestského verejného priestoru v našom meste. O tejto potrebe sa hovorí už roky. Ide o srdce Bratislavy, ktoré však v súčasnosti pôsobí skôr neurčitým, nesúrodým, zanedbaným dojmom,“ skonštatoval Vallo.

Prvá etapa je rozdelená na viaceré fázy. Premenou najskôr prejde juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, následne okolie Pamätníka SNP a chodník medzi Ministerstvom kultúry SR a Poľským inštitútom. Posledná fáza sa má týkať Námestia Nežnej revolúcie a úseku Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku ulicu vrátane zastávok električky. Náklady by mali dosiahnuť viac ako šesť miliónov eur, z toho 75 percent je z eurofondov.

Bratislava má viacero pozitívnych projektov

Urbanistický trend zo zahraničia poukázal na to, že ak sú v premávke ochránené deti ako najzraniteľnejšia skupina, sú tým chránení všetci. Snahu prispôsobiť mesto pohybu najmenších preto vyvíja už roky aj Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).

Pôvodné betónové a asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba, pribudne nová zeleň a mobiliár, vymenené bude verejné osvetlenie aj trakčné stožiare. Vzniknúť má aj nový chodník popred pamätník SNP ako dôležitý prvok, ktorým má byť pamätník prístupnejší z viacerých strán i viditeľnejší. Samospráva deklaruje, že pamätník SNP bude mať naďalej dominantné postavenie na tomto námestí.

Súčasťou projektu má byť aj nasvietenie fasád budov. V rámci projektu má byť zároveň reorganizované aj parkovanie, pre rezidentov vzniknú dve nové mikrozóny, a to Drevená a Klobučnícka.

Rekonštrukcii priestoru predchádzali rýchle urbanistické zlepšenia, tzv. quick-wins. V rámci nich pribudli na Klobučníckej ulici nové stromy a na Námestí SNP zväčšili plochy pre bezpečný pohyb peších. Nasledovala architektonická súťaž, prípravy, geologicko-inžinierske, pamiatkové a archeologické prieskumy, výber zhotoviteľa či transformácia architektonickej štúdie do realizačného projektu.

Zámer rekonštrukcie a zjednotenia Živého námestia odštartovala iniciatíva Aliancie Stará tržnica. V roku 2019 vypísalo mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy architektonickú súťaž formou súťažného dialógu. Hlavné mesto v minulosti predpokladalo, že nový priestor by mohol byť hotový v rokoch 2024 – 2025.

