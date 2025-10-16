Obnova, na ktorú sa čakalo desaťročia: Tri bratislavské námestia sa spoja do jednej veľkej pešej zóny, takto budú vyzerať

Mesto má v pláne masívnu rekonštrukciu trojice Námestia SNP, Kamenného námestie a Námestia Nežnej revolúcie už päť rokov. Živé námestie, ako sa projekt volá, zlepší podobu týchto verejných priestorov a čiastočne aj dopravy, ktorá je tam prehustená a zmätočná. Hotel Kyjev a pôvodné nákupné centrum Prior sa nedávno dostali pod pamiatkovú ochranu, no inak sa na námestiach v podstate nič nezmenilo od 90. rokov a ich premena je nevyhnutná.
„Námestie SNP a Nežnej revolúcie sú miestom, kde sa stretávame, protestujeme, kde cítiť energiu Bratislavy,” uviedol starosta Starého Mesta Matej Vagač s tým, že sa po desaťročiach zlepší podoba zásadného centrálneho priestoru.
Odštartovala už v polovici októbra a stáť bude cez 7 miliónov eur.
Magistrát oznamoval začiatok prác pôvodne v lete tohto roku, no termín nakoniec posunul na záver októbra s tým, že dokumentácia pre všetky tri etapy projektu má byť hotová do konca tohto roka. Súčasťou prvej fázy obnovy bude časť Námestia SNP smerom ku Kapucínskej a Poštová ulica, okolie Pamätníka SNP v mieste, kde sa ulice stretávajú, a tiež priestor pred ministerstvom kultúry a Poľským inštitútom.
Pribudnúť majú chodníky smerujúce k pamätníku, rozšíria sa trávnaté plochy a opravia čiastočne cesty aj chodníky v území. Všetky trasy v priestore majú byť po novom bezbariérové. Betónovú dlažbu nahradí žulová, pridajú sa nové lavičky a smetné koše, aj zariadenia na zadržanie dažďovej vody v meste, namiesto toho, aby rýchlo odtiekla kanalizáciou.
Prvá etapa je však skôr kozmetická, cesty či koľajiska električky sa významne nedotkne. Upravia sa však tak, aby vyhovovali vynovenému priestoru. Vymenia sa napríklad stožiare električky, opravia potrebné úseky cesty a zruší parkovanie pri trati, oproti Tržnici, čím sa rozšíri priestor pre peších. Pamätník SNP bude naďalej dominantný a zostane mu úcta aj priestor, ktorý mu prináleží.
Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla obnova začne zvrškom Poštovej, následne pôjde cez celé Námestie SNP až po Kunsthalle a po dohode so súkromníkmi ju chcú dotiahnuť až po Poľský inštitút. Všetky tri fázy chcú robiť paralelne, respektíve podľa toho, ako im to situácia umožní. Časovo majú byť dokončené do jesene budúceho roka.
Rekonštrukcia okrem chodcov obmedzí aj prevádzky, ktoré môžu zakryť vstupy a viesť ku stratám. „Chceme sa vyhnúť stratám tým, že dodržíme časovú schému. V ideálnom scenáre bude leto už bez plota. Sme v strede mesta, ktoré roky nebolo dotknuté a preto som opatrný s časovými súvislosťami. No stretli sme sa aj s obyvateľmi lokality a prevádzkovateľmi a viedli sme diskusiu,” uviedol Vallo s tým, že pripravia polepy a umiestnia ich na ploty, aby ľudia vedeli, že ich obľúbený podnik je otvorený. Je presvedčený, že nové námestia v konečnom dôsledku ocenia práve prevádzky.
Realizátorom prác na Námestí SNP, Poštovej a chodníku medzi Poľským inštitútom a sídlom rezortu kultúry za 7,2 milión eur je firma Pittel + Brausewetter. 25 percent zo sumy platí mesto a zvyšok načerpá z eurofondov (asi 6 miliónov).
Zasiahne obnova aj dopravu?
Úvodné práce teraz na jeseň majú podľa mesta smerovať k väčšej premene budúci rok. Vtedy je naplánovaná revitalizácia okolia Starej Tržnice (Námestie Nežnej revolúcie a vyššie Námestie SNP) aj zastávka hromadnej dopravy Centrum. Z toho dôvodu sa treba pripraviť na obmedzenie pre chodcov – ľudia sa budú musieť dočasne pohybovať medzi plotmi, za ktorými prebehnú úpravy.
Podľa Valla rekonštrukcia pomôže aj so znížením kriminality. Uvedomuje si, že bezpečnosť mesta sa týka aj týchto námestí a očakáva, že kvalita priestoru pomôže odradiť od kriminálneho správania v lokalite – napríklad riešia aj pridanie osvetlenia na nasvieteni fasád, nielen ulíc, ktoré podľa štúdií zločinnosť obmedzuje.
Súťaž vyhlásenú Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vyhral nemecký ateliér Loidl a tesne na to začala príprava dokumentácie. V tom čase sa dokončenie revitalizácie odhadovalo na rok 2025, pričom sa rátalo s jej rozdelením na tri etapy. Potrebné sú aj podpovrchové či pamiatkové výskumy, no vo výsledku bude podľa MIB zjednotené, živé miesto so zónami pre oddych, komunitu ale aj kultúrne podujatia.
Hoci má pôvodný návrh niekoľko rokov, mesto deklarovalo, že sa ho chce držať a zmeny v ňom sú iba minimálne. Dôvodom zmien bolo, že predtým sa nerátalo s rozdelením na fázy. Bolo potrebné určiť miesta, do ktorých nebudú zasahovať aj kde práce skončia a prejdú na ďalšiu etapu.
Tiež podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu museli mierne upraviť tvar zelených ostrovčekov a plány prispôsobiť aj presunom zastávok. Zároveň potrebovali znížiť náklady, no obnova všetkých zastávok na námestiach platí. „Rekonštrukcia električkovej trate nebude súčasťou žiadnej z etáp. Budeme opravovať výhybku a uzol Poštovej, ale bude to výmena. V ďalšej fáze posunieme zastávku na Kamennom námestí,” potvrdil primátor.
Etapy prebehnú naraz
V návrhu od architektov bola zahrnutá aj nová zastávka pri Manderláku (bytový dom Manderla pri tržnici). Práve tá by bola zásadným prínosom, všetky spomenuté zmeny sú totiž iba miernym zlepšením. So zastávkou však mesto už neráta, pretože v ďalšej etape posunie tú na Kamennom námestí.
„Trochu sme to zjednodušili v realizačnom projekte, zastávky Kamenné námestie budú oproti sebe. Zároveň to nebudú zastávky viedenského typu (kedy chodec nastupuje cez cestu, pozn. red.). Budú bližšie k prestupnému uzlu,” vysvetlil primátor s tým, že preto nebude potrebné vybudovať zastávku pri Mandelárku.
Hoci sa teda pridajú stromy či iná zeleň a priestory upracú, zjednotí sa dlažba na Námestí Nežnej revolúcie a Námestí SNP, čo ich prepojí a odstránia sa obmedzenia v pohybe, no efekt revitalizácie bude citeľný až po ďalších dvoch etapách.
To, že sú námestia skutočne rušným a obľúbeným miestom nielen Bratislavčanov dokazuje práve znovu oživenie Starej Tržnice. Koná sa tam množstvo pravidelných udalostí aj trhov a premena námestí by ich len podporila. Na druhej strane však ateliér nerátal s úpravou Poštovej. K tomuto kroku pristúpilo mesto, čím ukázalo, že chce podporiť pešie zóny a do budúcna zatraktívniť nevábne vyzerajúcu Obchodnú ulicu.
Zlepší sa aj doprava – električková zastávka sa presunie bližšie k Bellušovým domom a na námestie sa vráti trolejbusová doprava, ktorá vytvorí prestupný uzol. Celý priestor dostane jednotný dizajn s kamennou dlažbou, novým mobiliárom a dôrazom na bezpečnosť, svetlo a komfort pre ľudí. Cieľom je vytvoriť moderné, zelené a živé centrum mesta pre všetkých.
Až s ďalšími etapami preto možno očakávať viditeľnú obnovu. Druhá etapa chce prepojiť Námestie SNP s kamenným, upraviť dopravu reorganizáciou zastávok a obmedziť pohyb áut po Špitálskej. Mohli by sme sa ich dočkať do budúcej jesene, no termín realizácie aktuálne nie je známy a sú aj finančne náročnejšie ako prvá fáza. Vallo však potvrdil, že všetko, čo sa bude dať, spravia súčasne. Zmení sa aj doprava
Ďalšie fázy budú podľa primátora nasledovať paralelne. Na Námestí Nežnej revolúcie sa však musí skúmať kaplnka, a nevie sa, čo nájdu. „Keď bude projektová dokumentácia do konca roka, spustíme verejné obstarávanie a radi by sme pokračovali postupne,” uviedol. Zároveň sa zmeny v projekte dotkli aj Treskoňovej a Rajskej. Mesto sa bude venovať iba úseku pred Kunsthalle, a na teraz nerieši ani prestupný bod na trolejbusy.Čítajte viac Hotel Kyjev a OD Prior sa dočkali pamiatkovej ochrany: Lukratívne plány developera sú tým ohrozené, stavba však môže bez neho chátrať
Okrem dopravného režimu sa zmení aj parkovanie. „Budeme sa snažiť zachovať čo najviac parkovacích miest, no naším cieľom je zároveň rozšíriť zeleň. To znamená, že niektoré miesta zaniknú, no na druhej strane ulice sa uvoľnia nové. Máme presné dáta o tom, koľko parkovacích miest potrebujú rezidenti aj návštevníci,” zaznelo od vedenia mesta.
„Získali sme aj 28 parkovacích miest na Drevenej ulici, ktoré budú určené pre rezidentov – tí tak budú mať dokonca viac miest ako doteraz,” dodal primátor s tým, že ulica by nemala slúžiť ako tranzitná komunikácia. Do budúcnosti hľadajú preto riešenie, ako zabezpečiť zásobovanie, no cieľom je, aby sa tu ľudia mohli voľne pohybovať, tráviť čas a aby ulica nebola len miestom, ktorým sa prechádza. S tým súvisí aj charakter prevádzok v okolí.
Podľa komentáru poroty, víťazný návrh obnovy Živého námestia spojí tri bratislavské námestia do jedného celku bez bariér, čím sa zjednoduší pohyb peších a sprístupní Pamätník SNP zo všetkých strán. Zväčší sa plocha zelene o tisíc metrov štvorcových, pribudnú zelené ostrovy a pod povrchom bude systém na zadržiavanie vody.