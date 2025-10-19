Ružinov sa búraniu nevyhol: kontroverzný projekt Nový trh zmení povahu obľúbeného trhoviska

Každá nová výstavba v hlavnom meste býva prijatá s nevôľou, o to viac ak sa nachádza na hodnotných a frekventovaných miestach akým je Miletičova ulica. Prvýkrát sa návrh objavil pred štyrmi rokmi a vtedy aj začala tŕnistá cesta k jeho postaveniu. Nový trh však postupuje a vyrastie na ulici Ružová dolina, presne pri trhovisku a bytovom dome Universo. Zbúra sa kvôli nemu budova Kovoprojektu.
Kritika náhrady za menší brownfield pod budovou Kovoprojektu smerovala najmä na búranie týchto kancelárií, vplyv na životné prostredie a masívne tvary nového bytového domu – a jeho celkovú podobu, ktorá sa dosť odlišuje od väčšiny konzervatívnych stavieb v okolí – je totiž značne extravagantná na pomery Miletičky.
Napriek odporu je teraz Kovoprojekt nevyužívaný, jeho potenciálom sa aj vzhľadom na blízkosť centra mesta mrhá. Oplotený areál musia obyvatelia obchádzať a nijak k zlepšeniu Ružinova neprispieva. Vznikom projektu sa okrem stavby bez účelu nahradia staré chodníky, osvetlenie aj reklamné pútače či ploty, čím sa pozemok otvorí verejnosti.
Podľa architektov z ateliéru Šebo Lichý má byť Nový trh dominantou Miletičovej a pomôcť k premene, aj lepšiemu využitiu územia.
„Nový objekt sa k okoliu správa presne opačne ako ten súčasný. Namiesto bariéry prináša prepojenia – namiesto nepriehľadného plotu a parkoviska ponúka trhovisku Miletičova kvalitnú „druhú stranu“ so živým parterom, službami a obchodnými prevádzkami. Projekt vnímame ako pokračovanie a prirodzené skvalitnenie okolia trhoviska, ktoré vnímame ako mimoriadne cenný mestotvorný prvok,” priblížil Tomáš Šebo z ateliéru Šebo Lichý, ktorý stojí za Novým trhom.
Samotná stavba je rozdelená na dva vežiaky, spojené kvádrom ležiacim na nich. Hlavnú časť zámeru tvoria dva obytné domy so 14 poschodiami. Architekti z ateliéru Šebo Lichý navrhli hlavnú budovu v tvare obráteného písmena U. Bývanie je tak rozložené v dvoch obdĺžnikoch s 9 podlažiami, ktoré na vrchu prekryje ďalších 5 poschodí. Vznikne tak otvor pozdĺž takmer celej výšky budov, ktorý dosiahne 50 metrov.
S výškou 67 metrov však oba bytové domy presiahne vedľajší 20 podlažný vežiak, ktorý bude spojený s ostatnými prechodom. V ňom má byť hlavne bývanie. No ako už býva zvykom pri takto veľkých projektoch, pod byty sa plánuje nákupná zóna. Developer INTRADE Financial Investments využije prízemie pre obchody, služby a priestory kde budú môcť ľudia tráviť čas – napríklad podľa návrhu vybudujú okrem námestia so stromami aj strechy s rastlinami, či väčšiu zelenú terasu asi na úrovni šiesteho podlažia.
Byty majú byť vo všetkých objektoch v celkovom počte 242 s prevahou tých dvojizbových, stovkou trojizbových a najvyššie poschodia sú určené pre štvorizbové jednotky. Jednoizbáky sa tam nebudú nachádzať vôbec. Pribudne ale aj hotel so 127 izbami. Výstavba tiež počíta so škôlkou a priestorom pre pohyb detí. Okrem 440 miest na parkovanie v podzemí, je v projekte aj viac ako 200 boxov pre bicykle – tiež poväčšine v podzemnej garáži.
„Namiesto súčasného exteriérového parkoviska budú všetky automobily umiestnené v podzemí, čím sa zníži hluk aj prašnosť. Vozidlá tak nebudú krúžiť po okolí a znečisťovať ovzdušie, ale najkratšou trasou zídu pod zem,” priblížil architekt.
Kovoprojekt musí ustúpiť
„K rozhodnutiu nahradiť súčasný objekt novostavbou sme dospeli po dôkladnom preverení jeho konštrukčných možností a viacerých alternatív – od rekonštrukcie, cez nadstavbu až po dostavbu. Rozhodujúcim faktorom však bolo jeho aktuálne urbanistické, respektíve vyslovene neurbánne pôsobenie v prostredí. Objekt dnes vytvára bariéru, umocnenú oplotením a parkoviskom,” potvrdil Šebo.
Keďže upravením pôvodného Kovoprojektu nebolo možné bariéru odstrániť, ateliér pristúpil k novej výstavbe – vhodnejšej na prepojenie novej štvrte tak s trhom na Miletičke. Architekti však zodpovedne riešili aj možnosť objekt zachovať, ak by to bolo možné. V roku 2010 totiž Kovoprojekt prešiel rekonštrukciou a je v dobrom stave, len nevyužívaný.
„Najvýraznejším prejavom prepojenia je veľkorysé otvorenie hmoty (bytového domu, pozn. red.) smerom k Záhradníckej ulici, lemované obchodnými prevádzkami a službami pre obyvateľov. Týmto riešením chceme podporiť prirodzený pohyb chodcov smerom k trhovisku Miletičova a sprístupniť územie verejnosti,” vysvetlil Šebo.
Kritika nebola opodstatnená
Podľa obyvateľov z okolia plánovaný Nový trh slabo posúdil hlučnosť aj vplyv projektu na podzemné vody a teda aj zdroj tej pitnej, potom im prekážalo aj zbúranie Kovoprojektu – ozvali sa s názorom, že búranie malo byť posúdené samostatne cez EIA (vplyv na životné prostredie). Namietali sa aj procesné chyby pri schvaľovaní projektu.
Architektonický ateliér sa snažil podľa slov autorov o to, aby Nový trh zapadol do prostredia a nepôsobil rušivo. Hoci bola kritika spojená skôr s búraním zrekonštruovanej stavby a dosahom na prostredie, objavili sa aj negatívne názory na vizuál masívneho projektu.
„Reakcie verejnosti osobne nevnímam ako negatívne – a už vôbec nie smerom k architektúre, ktorá je naopak vnímaná ako atraktívna a prínosná. Projekt samozrejme ovplyvní životné prostredie, no v pozitívnom zmysle,” vysvetlil Šebo s dôrazom na to, že z ulice pre zlepšenie klímy presmerovali autá do spomínanej garáže.Čítajte viac Historička architektúry Bočková: Bratislava pôsobí ako neplánované mesto, zmenami pri Dunaji viac stratí než získa
Odporcom síce neprešli žiadne z námietok a stavba nakoniec po rokoch dostala potvrdenie o jej umiestnení, no teraz môžu bojovať proti získaniu povolenia na zbúranie Kovoprojetku aj samotnému stavebnému povoleniu na Nový trh. Vplyv odvolaní je však už minimálny, šanca že v tomto bode projekt zastavia nie je veľká. Je preto otázne, kedy sa začne stavať, no isté, že sa stavať začne. Plán investora je dokončiť výstavbu do roku 2027.
„Žiaľ, je istou bratislavskou tradíciou, že sa pri podobných projektoch objavujú často aj neopodstatnené námietky, ktoré zbytočne predlžujú povoľovacie procesy. Námietky a odvolávania dotknutých obyvateľov, ale aj takých ktorí s projektom nemajú nič sú už takým klasickým folklórom,” vysvetlil Šebo s tým, že projekt nemal zásadné problémy a všetky pripomienky boli vyriešené, alebo úradmi zamietnuté ako nedôvodné.