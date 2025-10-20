Smetisko pri škôlke, potkany pri kostole. Dedinu pri Lučenci dusí čierna skládka

„Vzniklo nám tu vlastne niekoľko smetísk,“ hovorí Karin Zábojníková z Rapoviec, ktorá už celé mesiace poukazuje na tamojšie čierne skládky. Je to vraj o to alarmujúcejšie, že v regióne sa momentálne šíri žltačka. „Miestni tadiaľto chodievajú k neďalekému rybníku, no prechádzajú sa tu aj rekreanti z tunajšieho kúpaliska. Veď sa môžu nakaziť,“ mieni. Zároveň ukázala na budovu, ktorá kedysi patrila železniciam, no pred dvomi rokmi ju do vlastníctva získala obec. Práve tá je jablkom sváru.
„Na neporiadok v tomto objekte a jeho okolí intenzívne poukazujem už od mája. Moje žiadosti a výzvy sa ale ignorujú,“ tvrdí. „Je to dokonca v tesnej blízkosti materskej škôlky a základnej školy,“ zdôraznila. Vzápätí vošla do „hororových“ priestorov ošumelej stavby.
„Len sa pozrite, čo všetko sa tu nachádza. Neraz sme tu videli aj porozhadzované koláče, slaniny, injekčné striekačky. Toto je ohnisko infekcií v čase šíriacej sa žltačky,“ zopakovala a pohľadom prešla na množstvo plastových obalov, plechoviek, handier, špakov či sklenených fliaš.
„Netuším, kto to sem nanosil. Možno aj nejakí feťáci, keďže sme tu zahliadli tiež ihly. Prevažne sa tu asi robia žúrky, o čom svedčí kopec prázdnych fliaš od alkoholu,“ mieni. Podčiarkla, že celé je to nezabezpečené, otvorené a voľne dostupné. „Malo by to byť aspoň ohradené páskou,“ podotkla.
Nadmerné potkany
Prešli sme dookola celej budovy, pričom sme si museli dávať veľký pozor, aby sme nestúpli do niektorého z množstva exkrementov. Úplne sa tomu vyhnúť nedalo, čo nás naozaj nepotešilo. Sú tam totiž na každom kroku, pričom neraz sa nedajú včas zaregistrovať, keďže je to tam dosť zarastené.
„Ako vidíte, je tu veľa kúskov z toaletných papierov a fekálie rôzneho typu – zrejme to tu teda funguje aj ako WC. Okrem toho tu behajú nadmerné potkany, zaznamenané boli aj krotké líšky. Jedna behala popri kostole, na čo som tiež pána starostu upozornila,“ pokračovala Zábojníková. „Je tu ohnisko všetkého,“ povzdychla si. „Strecha budovy je zdevastovaná, rozpadáva sa. Hrozbou nie sú len všetky možné infekcie, ale aj padajúce časti stavby,“ zhodnotila a potom nás zaviedla do ďalšej problémovej zóny.Čítajte aj Sú tajné a hlboko pod zemou? Zákutia obrovského úkrytu pre civilné obyvateľstvo ukázali v Banskej Bystrici
„Táto časť je koniec Petöfiho ulice, je to v tesnej blízkosti poľa. Sú tu staré pneumatiky, nárazníky, súčiastky áut, postele a kúsok odtiaľto kopy odpadu stavebného materiálu. Minule tu boli aj práčky a chladničky,“ komentovala spomínané skládky.
„Neviem, kto dal na to povolenie, lebo je to obecný pozemok. No a zrejme si tu niekto vylieva aj nejakú žumpu,“ pozrela kúsok vedľa, kde boli stopy naznačujúce to, čo hovorí. V rámci tejto „exkurzie“ nám ukázala aj ďalší zvláštny jav – hororovo vyzerajúcu „jamu“ pripomínajúcu močiar. Naplnená je vodou, ktorej hladina má zelený povlak. Okolo nej je hustý porast. „Patrí to súkromnej osobe. Je to nebezpečné – obyvatelia majú strach o svoje deti a domáce zvieratá. Mnohí tadiaľto chodia na prechádzky k neďalekej nádrži, ktorú vyhľadávajú aj rybári,“ povedala.
„Pôvodne sa to vybudovalo ako čistička, ale zostala v takomto stave. Využíva sa na vynášanie kadejakých odpadov,“ zhodnotila. „Vyzvali sme obec, nech sa postará, aby sa to zabezpečilo. Upozorňujem na to od mája, no nič sa nedeje,“ krúti hlavou. „Veď človek nevie, čo všetko tam môže skončiť. Možno sú tam pohádzané aj nejaké mŕtve zvieratá,“ zamyslela sa.
Trestné oznámenie
Čierna skládka sa nachádza tiež v tesnej blízkosti od nezaopatrenej „jamy“. Staré šatstvo, plasty či hrnce sú už ale zarastené a tak trochu skryté pred pohľadmi okoloidúcich. „To však neznamená, že tu nie sú,“ poznamenala Zábojníková. Tvrdí, že podobne to vyzeralo aj priamo v centre obce – za budovou kultúrneho domu. Zaviedla nás tam s tým, že ešte začiatkom októbra sa tam nachádzali plastové odpady. Teraz sme si ale všimli už len pár zvyškov.
„Boli tu kopce zo zeminy – jeden už bol zjavne použitý na ich zasypanie. Smeti jednoducho zmizli pod tou hlinou. Zvláštne je, že teraz spod nej vykúkajú staré fľaše a iné odpady, ktoré asi už niekde predtým dlho ležali,“ naznačila, že ich tam odniekiaľ mohli doviezť. „No a nechýbajú tu ani odhodené predmety z neďalekého cintorína. Napríklad umelé kvety či kahance,“ doplnila zhrozene ukazujúc na spomínané dekorácie. Museli sme s ňou súhlasiť, že to tam pôsobí ako čerstvo zasypaný úsek.
O tom, že nespokojná obyvateľka sa s problémom neželaných skládok pasuje už niekoľko mesiacov, svedčia aj dokumenty, ktoré mala so sebou. Ešte v apríli písomne kontaktovala vedenie obce vo veci vznikajúcej skládky v bývalej budove železníc. Odpovede sa vraj nedočkala. V máji dala podnet na Okresný úrad v Lučenci – odboru starostlivosti o životné prostredie. Šéf tohto oddelenia jej prijatie podnetu písomne potvrdil s tým, že sa ním budú zaoberať. V polovici júla ju informoval, že začiatkom júna vykonali šetrenie predmetnej lokality.Čítajte aj Dlhé šóry pred ambulanciami: Ide len o hystériu alebo skutočnosť? Zisťovali sme, ako je to naozaj
„V prípade objektu železničnej stanice ide o komunálny odpad, ktorý je v kompetencii obce. V druhom prípade sa jedná o stavebné odpady, ktoré boli riešené s vlastníkmi nehnuteľností,“ konštatoval.. Dodal, že naplánované majú stretnutie, na ktorom budú riešiť termín odstránenia stavebných odpadov.
Ako sme videli, doteraz k tomu nedošlo. Začiatkom októbra putovalo na Okresnú prokuratúru v Lučenci aj trestné oznámenie, z ktorého obsahu vyplýva, že mohlo dôjsť k prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Okresný prokurátor pár dní nato oznámil, že na vybavenie to odovzdal policajtovi Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality v Banskej Bystrici.
Richtár: Budem to urgovať
Starosta Rapoviec Ladislav Sóky potvrdil, že schátranú budovu odkúpili od železníc. „Raz sme ju už kompletne vyčistili, asi pred pol rokom, no zase to tam nejakí ľudia zapratali. Nechcem konkretizovať kto, ani čo všetko sa tam robí,“ povedal. Vzápätí však naznačil, že sú za tým neprispôsobiví obyvatelia.
„Môžem to brať na seba, hoci sme v tom nevinne,“ podotkol. Uvedomuje si aj to, že zo strechy padá škridla a rúcajú sa aj iné časti objektu. Tvrdí, že v minulosti bol už trikrát ohradený. „Páska ale vždy zmizla a stále tam tí ľudia chodia. Rozoberajú si to na kúrenie a podobne,“ priblížil. Bude sa vraj snažiť, aby budova bola vyčistená do dvoch týždňov.Čítajte aj Slovensko bude viesť nové aliančné centrum NATO zamerané na delostreleckú paľbu
Vyjadril sa aj k ďalším čiernym skládkam. „Bývalú čističku dal majiteľ pozemku pred pol rokom komplet do poriadku, takže sa čudujem, že je to tam opäť znečistené. Vieme dokladovať, koľkokrát predtým sme už vlastníka na to upozornili. Môžeme to znovu zopakovať,“ prehodil.
„No a pri obecnom úrade, respektíve v blízkosti kultúrneho domu, sú jedine konáre alebo lístie, ktoré boli v dedine postrihané či pozametané. Žiadny iný ako tento biologický odpad tam nie je,“ reagoval, keď sme poznamenali, že sme tam videli, pod zásypom, aj nejaké plasty.
Spomenul tiež stavebný odpad, ktorý podľa jeho slov nie je uložený na obecnom, ale súkromnom pozemku. „Patrí podnikateľovi v stavebníctve. On hovorí, že čo tam uskladní, používa v rámci svojich prác ďalej. Ale videl som, že sú tam neďaleko aj nejaké matrace,“ odvetil na otázku, či si v blízkosti tej skládky nevšimol aj iný odpad. To, že by tam mohla byť vyprázdňovaná žumpa, však poprel. Dotknutých súkromníkov vraj bude urgovať, aby dali veci do poriadku.