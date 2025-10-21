Metropola Liptova chystá veľké vianočné prekvapenie. Vyrovná sa svojmu východnému susedovi?

Primátor metropoly Liptova Ján Blcháč sa s dostatočným predstihom zamýšľa nad tým, ako spríjemniť Mikulášanom najkrajšie sviatky v roku. K ním neodmysliteľne patrí pestrá vianočná výzdoba, ktorú chcú tento rok v meste výrazne obohatiť. Inšpiratívny je pre neho Poprad, ktorého dekorácie v dotknutom období patria medzi najkrajšie na Slovensku.
„Popradčania ju skladali roky a len za ostatné desaťročie do nej investovali takmer milión eur,“ hovorí Blcháč. „Oplatí sa im to? Áno. Domáci sú vďační a cestujú za ňou ľudia z celého Slovenska, čím podporujú ekonomiku aj miestnych podnikateľov,“ konštatoval. „V Liptovskom Mikuláši sme za rovnaké obdobie minuli len desatinu tejto sumy. Aj my sa však chceme tejto kráse postupne priblížiť,“ podotkol.
Nadrozmerné prvky
Primátor pokračoval, že sú srdcom jedného z najnavštevovanejších regiónov v krajine a pekná výzdoba je v súčasnosti už nutnosťou. „Obyvateľov aj turistov chceme prilákať do historického centra. Aj samotní Mikulášania si dlhodobo želajú atraktívnejšiu vianočnú výzdobu, preto im vychádzame v ústrety,“ zdôvodnil, prečo sa samospráva rozhodla pre takýto krok.
„Nejdeme nakúpiť pár svetielok – vyčlenili sme na to 280-tisíc eur. Presunuli sme ich z rozpočtových položiek, na ktorých tie prostriedky tento rok chýbať nebudú,“ tvrdí s tým, že pripravili rozsiahly projekt, pričom ďalšie tým ohrozené určite nebudú. „Na pešej zóne pribudnú desiatky nových nadrozmerných prvkov s tematikou športu a prírody, čo naše mesto plne vystihuje,“ povedal.
„Nejde len o rozžiarenie centra. Ozdoby a svetlá pribudnú v každej mestskej časti. Prilákajú nám sem ľudí, podporia miestne prevádzky a pomôžu vytvoriť miesto, kde sa budeme radi stretávať pri pohári dobrého punču,“ mieni.Čítajte aj Sú tajné a hlboko pod zemou? Zákutia obrovského úkrytu pre civilné obyvateľstvo ukázali v Banskej Bystrici
Koľko to celé bude stáť, však ešte stále nie je definitívne. Mestskí poslanci síce schválili spomínaných 280-tisíc eur, no v piatok (17. októbra) spustila samospráva verejné obstarávanie, v ktorom sa vraj táto suma môže ešte výrazne znížiť. Trvať bude sedem dní.
Centrum turizmu
Blcháč pripomenul, že mnohí chodia počas Vianoc obdivovať výzdobu do iných slovenských, ale aj zahraničných miest. „Všetky samosprávy, ktoré sú tým známe, do nej investovali státisíce, ba až milióny. My sme za ostatných desať rokov minuli na vianočnú výzdobu približne 140-tisíc eur. Vlani to bolo necelých 17-tisíc,“ spresnil.
Zdôraznil, že sú centrom zimného turizmu a uplynulú sezónu v rámci návštevnosti prekonali dokonca aj Vysoké Tatry. Zopakoval, že atraktívna výzdoba je v takomto prípade dôležitá, pričom vytvorí ešte lepšiu atmosféru.
„Pribudnú nové fotopointy, výzdoba stromoradí, fontány, verejného osvetlenia, 3D prvky zvierat, aj svetelné bannery športovcov,“ priblížil. Nič konkrétnejšie ale prezradiť nechce, lebo má ísť o prekvapenie.
Okrem centrálnych častí takto skrášlia napríklad najväčšie sídlisko Podbreziny, kde umiestnia dekorácie na verejné osvetlenie. Tá nebude chýbať, samozrejme, tiež na pešej zóne a v každej mestskej časti. V rovnakom štýle vyzdobia aj hlavný vianočný strom. „Svetelná výzdoba bude kombinovaná z teplej a studenej bielej farby. Inštalovať to chceme pred Mikulášskym jarmokom a následne ju slávnostne rozsvietime,“ doplnil primátor.