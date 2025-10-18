Pravda Správy Regióny Osoby, ktoré v Dubnici kopali do človeka, neboli policajti, ale členovia SBS

Osoby, ktoré v Dubnici kopali do človeka, neboli policajti, ale členovia SBS

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) dementovalo informácie, že príslušníci polície napadli v piatok (17. 10.) pred nákupným centrom v Dubnici nad Váhom človeka. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

18.10.2025 14:39
„Na sociálnej sieti bolo zverejnené video, v ktorom mali štyri osoby fyzicky a verbálne napádať poškodeného. Vo videu sú zreteľne viditeľné údery a kopance zo strany týchto osôb. Ku skutku došlo pred jedným z nákupných centier v Dubnici nad Váhom v piatok popoludní,“ informovala hovorkyňa.

Video

Ako dodala, osoba, ktorá video zverejnila, uvádza, že útočníci mali byť príslušníkmi Policajného zboru. „Táto informácia sa však nezakladá na pravde. Vyšetrovanie preukázalo, že ide o pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby (SBS),“ zdôraznila Krajčíková s tým, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony.

