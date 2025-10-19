Pravda Správy Regióny Požiar v Terchovej. Jedna drevenica zhorela, škody sú obrovské

Trinásť profesionálnych hasičov z Terchovej, zo Žiliny a zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline zasahovalo v nedeľu po tretej hodine nadránom pri požiari drevenice v obci Terchová. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti.

19.10.2025 10:40
Po príchode hasičov bola drevenica v treťom štádiu horenia, hrozilo rozšírenie požiaru na susednú drevenicu. Hasiči zasahovali štyrmi C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom.

Ochladzovaním susednej drevenice sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru. Postupným rozoberaním konštrukcie drevenice a priľahlého humna hasiči dohášali skryté ohniská. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje.

Následkom požiaru vznikla majiteľovi drevenice priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30-tisíc eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú znalci.

