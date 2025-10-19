Požiar v Terchovej. Jedna drevenica zhorela, škody sú obrovské

Po príchode hasičov bola drevenica v treťom štádiu horenia, hrozilo rozšírenie požiaru na susednú drevenicu. Hasiči zasahovali štyrmi C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom.
Ochladzovaním susednej drevenice sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru. Postupným rozoberaním konštrukcie drevenice a priľahlého humna hasiči dohášali skryté ohniská. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje.
Následkom požiaru vznikla majiteľovi drevenice priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30-tisíc eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú znalci.