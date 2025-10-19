Pri nehode v okrese Dunajská Streda prišli o život dvaja muži

Nehoda sa stala na križovatke ciest Povodská a I/63 v smere od obce Povoda na Dunajskú Stredu. Podľa doposiaľ zistených informácií vodič vozidla VW Passat nerešpektoval dopravné značenie a zrazil sa s vozidlom Fiat Freemont. Pri nehode utrpel 37-ročný vodič Volkswagenu a jeho 38-ročný spolujazdec zranenia nezlučiteľné so životom.
U vodičky auta Fiat bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Prípadné požitie alkoholu o vodiča Volkswagenu bude zisťované odberom biologického materiálu. Na mieste nehody bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy.
Vyšetrovateľ začal v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.