Utorkové zhromaždenie a pochod v Bratislave si vyžiada obmedzenia, upozorňuje polícia

Týkať sa majú najmä oblasti v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Palisád a Národnej rady SR, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Dopravnú situáciu bude polícia riadiť a usmerňovať, zabezpečí takisto odklon individuálnej aj hromadnej dopravy. Vodičov upozorňuje na možné zdržanie, odporúča vyhnúť sa v čase pochodu spomínaným uliciam a využiť alternatívne trasy. Zároveň na nich apeluje, aby sa riadili jej pokynmi.