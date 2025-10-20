Pravda Správy Regióny Utorkové zhromaždenie a pochod v Bratislave si vyžiada obmedzenia, upozorňuje polícia

Verejné zhromaždenie spojené s pochodom, ktoré sa má konať v utorok (21. 10.) podvečer v širšom centre Bratislavy, môže priniesť dopravné obmedzenia.

20.10.2025 11:57
Týkať sa majú najmä oblasti v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Palisád a Národnej rady SR, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Dopravnú situáciu bude polícia riadiť a usmerňovať, zabezpečí takisto odklon individuálnej aj hromadnej dopravy. Vodičov upozorňuje na možné zdržanie, odporúča vyhnúť sa v čase pochodu spomínaným uliciam a využiť alternatívne trasy. Zároveň na nich apeluje, aby sa riadili jej pokynmi.

