Zasnežené kráľovstvo s neopakovateľnou atmosférou. Zimné ráno na Kráľovej holi je pastvou pre oči
Na najvyššom vrchole východnej časti Nízkych Tatier, vo výške 1 946 metrov nad morom, sa týči ikonický vysielač na Kráľovej holi. Postavili ho v roku 1960 a dodnes zabezpečuje šírenie televízneho a rozhlasového signálu do širokého okolia, vrátane regiónov Horehronie a Spiš. Jeho vysoká oceľová konštrukcia dominuje krajine a je dobre viditeľná z veľkej vzdialenosti. Kráľova hoľa je pre mnohých turistov nielen symbolom slovenskej prírody, ale aj obľúbeným cieľom s výnimočnými výhľadmi na Tatry a okolité pohoria. Samotný vysielač sa stal nielen technickým, ale aj kultúrnym symbolom, ktorý má svoje miesto v ľudovej tvorbe i histórii. Zábery naň nám poslal mReportér Ján Margeta.